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В Софии Киевской археологи обнаружили сенсационную находку: фото раскопок

Автор: Роман Мирончук

Археологи рассказали о своей находке в Софии Киевской

Археологи обнаружили в национальном заповеднике "София Киевская" останки ингумационного женского захоронения. Кроме того, была найдена бронзовая шпилька в виде пастушьего посоха.

О находках в центре Киева рассказал исследователь Игорь Полуэктов на своей странице в Facebook.

Захоронение нашли на глубине двух метров. От него остались только нижние конечности. Верхняя часть скелета попала в пропасть и, вероятно, ее найдут позже на более низкой глубине. Раскопки еще продолжаются.

Раскопки в Софии Киевской (фото: facebook.com/ipllm)

На костях таза похороненной у правого бедра, сохранилась бронзовая шпилька в виде пастушьего посоха. Благодаря этой находке, а также совокупности других признаков удалось атрибутировать захоронения и связать их с племенами подгорцевско-милоградской культуры.

Раскопки в Софии Киевской (фото: facebook.com/ipllm)

При этом распространение данной культуры охватывает Верхнее Поднепровье, северную часть современной Украины до р.Стугна и Южного Буга. Период расцвета этой культуры пришелся на первую половину VIII - начало III века до н. э.

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Раскопки в Софии Киевской (фото: facebook.com/ipllm)

Найденная шпилька и само погребение предварительно датируются V - IV вв. до н.э. На сегодня это самая древняя археологическая находка на территории усадьбы Софии Киевской.

Интересно, пока археологи готовы подтвердить, что закладка фундаментов храма происходила минимум дважды, различным способом и в разное время.

Напомним, украинский исследователь рассказал о греческом городе и римском поселении на киевском Подоле.

Ранее мы писали о том, что археологи раскопали древнейшее захоронение возрастом более 8 400 лет.

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