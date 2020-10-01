Исторический переворот: ученый рассказал об античном городе на месте Киева и показал план

Ученый заявил об античном городе на месте Подола в Киеве (коллаж РБК-Украина)

Украинский исследователь рассказал о греческом городе и римском поселении на киевском Подоле

На месте Киева в древние времена уже существовал античный город, который был воздвигнут греками задолго до прихода римлян. Такую версию озвучил украинский ученый, назвав гипотезу историографическим переворотом.

Профессор архитектуры Борис Ерофалов, недавно написавший исследование "Римский Киев", показал план римского военного поселения II века нашей эры, который находился на месте современного Подола. Об этом передают "Факты".

Как объяснил лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры, этот античный город на Днепре назывался Азагарий.

Откуда появилось упоминание о городе Азагарий на месте Киева

Ученый напомнил, что первым гипотезу о нем выдвинул украинский историк начала XIX века Максим Берлинский, а затем в 1850-е повторил его коллега киевлянин Николай Закревский.

А вот задолго до этого греческий ученый Клавдий Птолемей во II веке в своем знаменитом труде "Руководство по географии" указывал координаты Азагария: 50 градусов восточной долготы, 50 градусов 40 минут северной широты.

"Его труд был снабжен картами. Но они не сохранились. В XIII веке один из византийских монахов разыскал Птолемеев труд, но без карт. Примерно через 200 лет другой монах и ученый Николай Германус восстановил карты в соответствии с текстом книги", - рассказал Ерофалов.

Ученый говорит, что еще за тысячу лет до крещения Руси-Украины в Киеве существовало городское поселение, которое могли основать понтийские греки еще до Рождества Христова.

"О греческой колонизации берегов Борисфена писал в V веке до нашей эры отец истории Геродот. Греки называли этот край страной Гилея", - отметил Ерофалов.

Здесь находился большой торговый узел между Правобережьем и Левобережьем, на траверсе нынешнего киевского Подола был перевоз через Днепр, удобная гавань с причалами - порт. Скорее всего, греки и построили первую торговую факторию на Подоле, а на Замковой горе создали систему укреплений для ее защиты.

Когда начался римский период в "киевском Азагарии"

По его словам, римляне пришли в греческий Азагарий и построили свой форпост после 106 года, когда в результате очень упорной многолетней борьбы им удалось завоевать Дакию (территория современной Румынии).

"За несколько столетий римляне построили по периметру своей обширной империи сотни таких военных поселений. Впоследствии многие из них стали городами - Флоренция, Регенсбург, Страсбург, Бордо, Краков, Вена и многие другие", - рассказал ученый.

Ерофалов обратил внимание, что военный римский лагерь был конструкцией очень часто возводимой и потому стандартизированной - крепость квадратной или прямоугольной формы, обнесенная оборонительной стеной с башнями и воротами. Лагерь пересекался двумя поперечными улицами. Посередине располагался форум (площадь) прямоугольной формы и палатка или дом претора (командующего войском). На форуме проводились построения легиона, суды, приносились жертвы богам. На остальной территории каструма ровными рядами стояли казармы легионеров, образуя прямые улицы.

Как выглядел римский военный лагерь на месте современного Подола

Среди доказательств своей гипотезы ученый называет применяемый им метод архитектурно-градостроительной реконструкции, что в первую очередь предполагает изучение планов и топографии.

"Самый ранний инструментальный план Киева создан в 1745 году. На нем и на других планах Подола, по 1803 год включительно, четко прослеживаются топографические следы каструма. Скорее, это был один из глубоко эшелонированых форпостов, защищавших важнейшую торговую факторию на главной реке Скифии (так тогда называли нынешнюю территорию Украины)", - объяснил он.

Так как в 1811 году киевский Подол сильно пострадал от пожара и исторический район после этого кардинально перестроили, дальнейшие следы каструма можно заметить гораздо хуже, чем на планах XVIII века.

Ерофалов рассказал, что на картах Подола отчетливо прослеживаются следы прямоугольника (600 на 450 метров), на котором размещался лагерь - он находился в центральной части Подола. На плане видно, как изменено русло речки Глубочицы, чтобы она огибала лагерь и текла по искусственному рву вдоль северного участка оборонительной стены. Северная сторона поселения являлась тыловой.

"Контрактовая площадь находится на месте форума (площади). В каждом каструме была главная продольная улица Виа Преториа. Она делила поселение на две равные половины. Ближе всего к ней проходит нынешняя улица Константиновская. А пересекавшая Виа Преториа улица Виа Принципалис буквально совпадает с отрезком современной улицы Хорива от пересечения с Константиновской до церкви Николы Притиска", - заявил ученый.

Он также назвал границы римского лагеря на современном Подоле: южная - по обращенному к улице Сагайдачного краю Контрактовой площади, северная - от кинотеатра "Жовтень" до пересечения Верхнего вала с улицей Волошской.

На плане Подола ученый указал пунктиром греческий город Азагарий, а прямыми линиями - очертания римского лагеря (фото: fakty.ua)

Сколько лет Киеву и какие исторические периоды известны

"Можно выделить пять периодов истории докняжеского Киева. Первый - греческий, второй - римский. После падения Римской империи в IV веке на территорию современной Украины пришли германские племена - готы. Они и переименовали Борисфен в Днепр, а город Азагарий в Данпарстад - в честь языческого бога грома и молнии Данара. Но очень скоро готы ушли на юг, несколько столетий Крым был готским, свидетельством тому - крепость Мангуп. Скорее всего, князь Кий, который держал перевоз через Днепр и о котором сохранилась историческая память, был готом", - продолжил ученый.

Ерофалов также рассказал, что в VI веке Киев оказался под властью хазар, которые исповедовали иудаизм и использовали топонимы из Торы, поэтому назвали главное место своего сосредоточения в городе - район Львовской площади - в честь горы Хорив на Синае. На трех киевских горах - Хоревице, Замковой и Щекавице - хазары развили систему укреплений, остатки которых существовали еще в XVII веке.

По мнению ученого, пятый период исторического существования Киева (период Руси-Украины) начался после того, как только из Киева в IX век изгнали хазар.

"Если исходить из упоминания города Азагария в трудах Птолемея - (возраст Киева составляет) около 1900 лет, а если учесть существование здесь греческой фактории - то более двух тысяч. Ведь и апостол Андрей тут ходил", - добавил он.

Ранее сообщалось, что недавно у стен Софии Киевской на руинах постройки с языческими знаками археологи нашли новый артефакт.

Напомним, на днях в украинском учебнике нашли позорный ляп о Киеве, после чего в МОН отреагировали на скандал и сделали заявление.