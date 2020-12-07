ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Киркоров использовал Ротару для примирения украинцев и россиян

Понедельник 07 декабря 2020 13:02
Киркоров использовал Ротару для примирения украинцев и россиян
Филипп Киркоров решил помирить Украину с Россией (фото: facebook.com.kirkorovofficial)
Автор: Людмила Жукова

Российский певец Филипп Киркоров решил помирить украинцев и россиян.

На своей странице в Instagram бывший муж Аллы Пугачевой опубликовал совместное фото с украинской певицей Софией Ротару, которая прилетела петь на "Песню года".

"Вот уже 30 лет я ежегодно выхожу на сцену фестиваля "Песня года". Когда-то моей первой песней-лауреатом стала песня на стихи великого поэта Леонида Дербенева - "Не смотрите на часы", - начал свое обращение Киркоров.

Артист написал, что безумно рад, что София Михайловна и на єтот год приехала на фестиваль, ведь ее песне "Червона рута" исполнилось 50 лет.

"2020 - стал не только юбилейным годом в моей творческой жизни на Песне года, но и Юбилейным годом для песни Софии Михайловны Ротару. "Червона рута", которой исполнилось 50 лет! "Червона рута" - как символ украинской эстрады, стала одной из самых знаменитых и узнаваемых песен в мире. И я рад, что в этом году я продолжаю давнюю традицию - соединять культуры. Песня "Романы" символизирует мостик между Россией и Украиной", - написал Киркоров.

Киркоров использовал Ротару для примирения украинцев и россиян

Филипп Киркоров и София Ротару на "Песне года" в РФ (фото: instagram.com/fkirkorov)

Как мы писали ранее, украинская исполнительница София Ротару приняла участие в российской "Песни года". 73-летняя артистка исполнила два ярких номера. По данным инсайдеров, звезда была приглашена для участия в шоу Игорем Крутым.

Читайте также, что украинская певица Ани Лорак, которая уехала жить в Россию, выступила на "Песне года" в Москве.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Филипп Киркоров

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь