Кіркоров використав Ротару для примирення українців і росіян

Філіп Кіркоров вирішив помирити Україну з Росією (фото: facebook.com.kirkorovofficial)

Російський співак Філіп Кіркоров вирішив помирити українців і росіян.

На своїй сторінці Instagram колишній чоловік Алли Пугачової опублікував спільне фото з українською співачкою Софією Ротару, яка прилетіла співати на "Пісню року".

"Ось вже 30 років я щороку виходжу на сцену фестивалю "Пісня року". Колись моєю першою піснею-лауреатом стала пісня на вірші великого поета Леоніда Дербеньова - "Не смотрите на часы", - почав своє звернення Кіркоров.

Артист написав, що шалено радий, що Софія Михайлівна і на цей рік приїхала на фестиваль, адже її пісні "Червона рута" виповнилося 50 років.

"2020 - став не тільки ювілейним роком в моєму творчому житті на Пісні року, але й Ювілейним роком для пісні Софії Михайлівни Ротару. "Червона рута", якій виповнилося 50 років! "Червона рута" - як символ української естради, стала однією з найбільш знаменитих і відомих пісень у світі. І я радий, що в цьому році я продовжую давню традицію - з'єднувати культури. Пісня "Романи" символізує місток між Росією і Україною", - написав Кіркоров.

Філіп Кіркоров і Софія Ротару на "Пісні року" в РФ (фото: instagram.com/fkirkorov)

Як ми писали раніше, українська виконавиця Софія Ротару взяла участь у російській "Пісні року". 73-річна артистка виконала два яскравих номери. За даними інсайдерів, зірка була запрошена для участі в шоу Ігорем Крутим.

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