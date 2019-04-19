Событие года: бурная реакция сети на дебаты Зеленского и Порошенко

Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский" завершились
Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля были очень напряженными. Каждый из кандидатов ставил оппоненту неудобные вопросы, обращался к украинцам с пламенными речами и даже становился на колени перед всем народом Украины. Сеть отреагировала на событие и назвала дебаты на НСК "Олимпийский" событием года. Видеотрансляцию дебатов Зеленского и Порошенко можно посмотреть на РБК-Украина.
Зеленский в ходе своего выступления заявил, что в 2014 году голосовал за Порошенко, "но ошибся".
"Я не политик, я простой человек, пришедший сломать систему. Я результат ваших ошибок и обещаний", - сказал он, обращаясь к Порошенко.
Порошенко, выступая на дебатах заявил, что важно знать позицию кандидата в президенты воюющей страны, что именно он собирается делать. Порошенко подчеркнул, что перед Украиной много вызовов и президент должен быть сильным.
"Я верю, что господин Владимир не хочет сдать Украину, но Путин об этом мечтает и если он не знает, как это сделать, мы должны убирать риски. У нас есть только красивая обертка... Вы не кот в мешке, вы мешок, а в вашем мешке олигархи и все, что угрожает моей стране", - заявил Порошенко.
Свои заявления из вступительной речи оппоненты пронесли через все дебаты и от них отталкивались в вопросах, а также в завершающих словах.
Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля (коллаж РБК-Украина)
После завершения дебатов в социальных сетях произошел настоящий всплеск и столкновение мнений. Украинцы не перестают комментировать прошедшие дебаты Зеленского и Порошенко:
Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля (скриншоты: facebook.com/www.rbc.ua)
Напомним, что ранее сеть отреагировала на заявление кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, что он голосовал за Порошенко. В сети его слова раскритиковали.
Официальные дебаты в студии "Суспильного" начнутся в 21:00. Теледебаты будет модерировать телеведущая " Суспильного " и "Эспрессо" Мирослава Барчук.
Также РБК-Украина писало, что из-за дебатов на вход и выход закрыты три станции киевского метро: "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Станции будут работать только на пересадку пассажиров