Подія року: бурхлива реакція мережі на дебати Зеленського і Порошенко

Дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня на НСК "Олімпійський" завершились
Дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня були дуже напруженими. Кожен з кандидатів ставив опоненту незручні питання, звертався до українців з полум'яними промовами і навіть ставав на коліна перед усім народом України. Мережа відреагувала на подію і назвала дебати на НСК "Олімпійський" подією року. Відеотрансляцію дебатів Зеленського і Порошенка можна подивитися на РБК-Украина.
Зеленський в ході свого виступу заявив, що в 2014 році голосував за Порошенка, "але помилився".
"Я не політик, я проста людина, яка прийшла зламати систему. Я результат ваших помилок і обіцянок", - сказав він, звертаючись до Порошенка.
Порошенко, виступаючи на дебатах заявив, що важливо знати позицію кандидата в президенти воюючої країни, що саме він збирається робити. Порошенко підкреслив, що перед Україною багато викликів і президент повинен бути сильним.
"Я вірю, що пан Володимир не хоче здати Україну, але Путін про це мріє і якщо він не знає, як це зробити, ми повинні прибирати ризики. У нас є лише гарна обгортка... Ви не кіт в мішку, ви мішок, а у вашому мішку олігархи і все, що загрожує моїй країні", - заявив Порошенко.
Свої заяви з вступної промови опоненти пронесли через усі дебати і відштовхувалися від них у питаннях, а також у завершальних словах.
Дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня (колаж РБК-Україна)
Після завершення дебатів у соціальних мережах стався справжній сплеск і зіткнення думок. Українці не перестають коментувати дебати Зеленського і Порошенко:
Дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)
Нагадаємо, що раніше мережа відреагувала на заяву кандидата у президенти Володимира Зеленського про те, що він голосував за Порошенка. У мережі його слова розкритикували.
Офіційні дебати в студії "Суспільного" почнуться в 21:00. Теледебати буде модерувати телеведуча "Суспільного" і "Еспрессо" Мирослава Барчук.
Також РБК-Україна писало, що через дебати на вхід і вихід закриті три станції київського метро: "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого". Станції будуть працювати тільки на пересадку пасажирів