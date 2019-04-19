Подія року: бурхлива реакція мережі на дебати Зеленського і Порошенко

Дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня (колаж РБК-Україна)
Дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня на НСК "Олімпійський" завершились
Дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня були дуже напруженими. Кожен з кандидатів ставив опоненту незручні питання, звертався до українців з полум'яними промовами і навіть ставав на коліна перед усім народом України. Мережа відреагувала на подію і назвала дебати на НСК "Олімпійський" подією року. Відеотрансляцію дебатів Зеленського і Порошенка можна подивитися на РБК-Украина.
Зеленський в ході свого виступу заявив, що в 2014 році голосував за Порошенка, "але помилився".
"Я не політик, я проста людина, яка прийшла зламати систему. Я результат ваших помилок і обіцянок", - сказав він, звертаючись до Порошенка.
Порошенко, виступаючи на дебатах заявив, що важливо знати позицію кандидата в президенти воюючої країни, що саме він збирається робити. Порошенко підкреслив, що перед Україною багато викликів і президент повинен бути сильним.
"Я вірю, що пан Володимир не хоче здати Україну, але Путін про це мріє і якщо він не знає, як це зробити, ми повинні прибирати ризики. У нас є лише гарна обгортка... Ви не кіт в мішку, ви мішок, а у вашому мішку олігархи і все, що загрожує моїй країні", - заявив Порошенко.
Свої заяви з вступної промови опоненти пронесли через усі дебати і відштовхувалися від них у питаннях, а також у завершальних словах.
Дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня (колаж РБК-Україна)
Після завершення дебатів у соціальних мережах стався справжній сплеск і зіткнення думок. Українці не перестають коментувати дебати Зеленського і Порошенко:
- Зе порвав Пороха, була проти Зе тепер - за.
- Я громадянин України, вільна людина і не збираюся вибирати кота в мішку, і мені плювати на 19 число, він повинен був бути на екранах телебачення щодня і доводити всім нам що він кращий (...) Українці не дадуть себе обдурити сценічними шахраями. Громадяни України об'єднуйтеся за долю держави.
- Фу! Порох відстій! З'їхав, і не дав відповіді ні на одне запитання Володимира. Ганьба!
- Дивишся і думаєш що це!? Чергове шоуЗе, на якому ще раз довів, що 0, ні сказати ні питання задати, прикриватися людьми, видно роль Голобородько з голови не виходить! Ганьба!!!
- Порошенко надривається, а Зеленський спокійний і впевнений у собі! Вова вперед!
- Володя молодець, відповідає конкретно на питання, чітко і впевнено. А Порох ні на одне питання не відповів конкретно, все ні про що, він тільки кричить і панічно посміхається, обзиває Володю і неодноразово. А Вовчик розумниця, не разу його не обізвав, він вище цього брехуна та нахаби.
- Навіть гімн України не дали заспівати!!!!! Ганьба!!!! Зе Україна до одного місця, понти на понтах!!!!! Порошенко гідна, витримана, мудра, професійна людина, особистість!!!
- Народ! ЦЕ БУЛО КРУТО! Це було щиро! Це було просто гарно... як ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІВ ДЕБАТИ! Молодець! ГІДНИЙ ПРЕЗИДЕНТ НАРОДУ УКРАЇНИ!
- Що ви несете, то у Зе руки почали трястися, як він чинного президента побачив, в очі йому не може дивитися навіть з листочком далі ходить і ні нормальної відповіді, ще й суржиком розмовляє, гидко слухати!
- Дивлюся дебати. Зеленський задає питання, які написали люди. А президент відповідає, що все брехня. Виявляється народ України все бреше?
- Так ви і дня зі своїм Зеленським не протримаєтеся. Полум'яні промови всім голову морочать. Самі знаєте з чим Петро прийшов в країну. У нас реально підвищилася зарплата, у нас з'явилися реальні шанси працювати з європейськими партнерами.
- Він став на коліна перед матір'ю, яка втратила сина на війні, а клоун перед своїми прихильниками. І соромно за нього: чотири рази ховався від армії, а тепер ставати на коліна! І, щось він часто стає. Вже увійшло в звичку!
- Подія року. Це було грандіозно і дуже емоційно. Це щиро і відповідально. Немає слів!!!!
Дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)
Нагадаємо, що раніше мережа відреагувала на заяву кандидата у президенти Володимира Зеленського про те, що він голосував за Порошенка. У мережі його слова розкритикували.
Офіційні дебати в студії "Суспільного" почнуться в 21:00. Теледебати буде модерувати телеведуча "Суспільного" і "Еспрессо" Мирослава Барчук.
Також РБК-Україна писало, що через дебати на вхід і вихід закриті три станції київського метро: "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого". Станції будуть працювати тільки на пересадку пасажирів