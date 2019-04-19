Подія року: бурхлива реакція мережі на дебати Зеленського і Порошенко

Дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня (колаж РБК-Україна)

Дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня на НСК "Олімпійський" завершились

Дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня були дуже напруженими. Кожен з кандидатів ставив опоненту незручні питання, звертався до українців з полум'яними промовами і навіть ставав на коліна перед усім народом України. Мережа відреагувала на подію і назвала дебати на НСК "Олімпійський" подією року. Відеотрансляцію дебатів Зеленського і Порошенка можна подивитися на РБК-Украина.

Зеленський в ході свого виступу заявив, що в 2014 році голосував за Порошенка, "але помилився".

"Я не політик, я проста людина, яка прийшла зламати систему. Я результат ваших помилок і обіцянок", - сказав він, звертаючись до Порошенка.

Порошенко, виступаючи на дебатах заявив, що важливо знати позицію кандидата в президенти воюючої країни, що саме він збирається робити. Порошенко підкреслив, що перед Україною багато викликів і президент повинен бути сильним.

"Я вірю, що пан Володимир не хоче здати Україну, але Путін про це мріє і якщо він не знає, як це зробити, ми повинні прибирати ризики. У нас є лише гарна обгортка... Ви не кіт в мішку, ви мішок, а у вашому мішку олігархи і все, що загрожує моїй країні", - заявив Порошенко.

Свої заяви з вступної промови опоненти пронесли через усі дебати і відштовхувалися від них у питаннях, а також у завершальних словах.

Дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня (колаж РБК-Україна)

Після завершення дебатів у соціальних мережах стався справжній сплеск і зіткнення думок. Українці не перестають коментувати дебати Зеленського і Порошенко:

Зе порвав Пороха, була проти Зе тепер - за.

Я громадянин України, вільна людина і не збираюся вибирати кота в мішку, і мені плювати на 19 число, він повинен був бути на екранах телебачення щодня і доводити всім нам що він кращий (...) Українці не дадуть себе обдурити сценічними шахраями. Громадяни України об'єднуйтеся за долю держави.

Фу! Порох відстій! З'їхав, і не дав відповіді ні на одне запитання Володимира. Ганьба!

Дивишся і думаєш що це!? Чергове шоуЗе, на якому ще раз довів, що 0, ні сказати ні питання задати, прикриватися людьми, видно роль Голобородько з голови не виходить! Ганьба!!!

Порошенко надривається, а Зеленський спокійний і впевнений у собі! Вова вперед!

Володя молодець, відповідає конкретно на питання, чітко і впевнено. А Порох ні на одне питання не відповів конкретно, все ні про що, він тільки кричить і панічно посміхається, обзиває Володю і неодноразово. А Вовчик розумниця, не разу його не обізвав, він вище цього брехуна та нахаби.

Навіть гімн України не дали заспівати!!!!! Ганьба!!!! Зе Україна до одного місця, понти на понтах!!!!! Порошенко гідна, витримана, мудра, професійна людина, особистість!!!

Народ! ЦЕ БУЛО КРУТО! Це було щиро! Це було просто гарно... як ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІВ ДЕБАТИ! Молодець! ГІДНИЙ ПРЕЗИДЕНТ НАРОДУ УКРАЇНИ!

Що ви несете, то у Зе руки почали трястися, як він чинного президента побачив, в очі йому не може дивитися навіть з листочком далі ходить і ні нормальної відповіді, ще й суржиком розмовляє, гидко слухати!

Дивлюся дебати. Зеленський задає питання, які написали люди. А президент відповідає, що все брехня. Виявляється народ України все бреше?

Так ви і дня зі своїм Зеленським не протримаєтеся. Полум'яні промови всім голову морочать. Самі знаєте з чим Петро прийшов в країну. У нас реально підвищилася зарплата, у нас з'явилися реальні шанси працювати з європейськими партнерами.

Він став на коліна перед матір'ю, яка втратила сина на війні, а клоун перед своїми прихильниками. І соромно за нього: чотири рази ховався від армії, а тепер ставати на коліна! І, щось він часто стає. Вже увійшло в звичку!

Подія року. Це було грандіозно і дуже емоційно. Це щиро і відповідально. Немає слів!!!!

Дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)

Нагадаємо, що раніше мережа відреагувала на заяву кандидата у президенти Володимира Зеленського про те, що він голосував за Порошенка. У мережі його слова розкритикували.

Офіційні дебати в студії "Суспільного" почнуться в 21:00. Теледебати буде модерувати телеведуча "Суспільного" і "Еспрессо" Мирослава Барчук.

Також РБК-Україна писало, що через дебати на вхід і вихід закриті три станції київського метро: "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого". Станції будуть працювати тільки на пересадку пасажирів