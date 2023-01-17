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"Немає шансів стати офіцером": Положинський поскаржився на проблеми зі здоровʼям

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Вівторок 17 січня 2023 11:23
"Немає шансів стати офіцером": Положинський поскаржився на проблеми зі здоровʼям Олександр Положинський розповів про проблеми зі здоров'ям (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український музикант, екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський, який з початку повномасштабної війни захищає країну поділився, що на службі в нього зʼявилися нові хвороби.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Що сталось зі здоров'ям

Положинський сказав, оскільки зараз він не служить на передовій, то попросив не називати його "героєм" та "захисником".

Артист розповів, що 8 місяців в армії морально та фізично вплинули на нього. Перші проблеми зі здоровʼям почалися близько 2 місяців тому.

"Проявилися якісь нові болячки, загострилися старі. Не те, щоби я зовсім посипався, але дещо почав здавати. Зараз фізичний і, як наслідок, моральний стани терпимі, але далеко не ідеальні. Питання чи є шанс стати офіцером і приносити більше користі, здається, отримало остаточну заперечну відповідь", - написав Сашко Положинський.

&quot;Немає шансів стати офіцером&quot;: Положинський поскаржився на проблеми зі здоровʼямОлександр Положинський розповів про проблеми зі здоров'ям (instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Також він пожартував, що "занадто старий", хоч і хотів би стати офіцером. Він зазначив, що міг би приносити більше користі на іншій посаді.

"Не так прикро, що нема шансів стати офіцером, як усвідомлення того, що мій потенціал людини, здатної приносити більше користі на іншій посаді, помітний лише мені. Наразі мене перевели в інший підрозділ в межах нашої новоствореної 47 бригади", - додав він.

Зокрема, найближчим часом він буде займатися тим, що любив робити до того, як вступив до лав ЗСУ.

&quot;Немає шансів стати офіцером&quot;: Положинський поскаржився на проблеми зі здоровʼямОлександр Положинський (instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Нещодавно Положинський розповідав про ставлення до Зеленського і Залужного.

Також екслідер гурту "Тартак" припустив, коли закінчиться війна в Україні.

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війна Александр Положинский