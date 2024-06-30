Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів: що не можна робити 30 червня, прикмети

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Сьогодні українці вшановують пам’ять дванадцяти апостолів Ісуса Христа. А саме: Петру Першоверховному, Андрію Первозваному, Івану Богослову, Іакову Зеведеєву, Пилипу, Варфоломію, Фомі, Тадею, Якову Алфеєву, Матвію, Симону Кананіту, а також апостолу Маттію, якого обрали на місце Юди Іскаріота.

За 3 роки до розп’яття Ісус почав збирати учнів. Це були прості люди, які могли не тільки зрозуміти його вчення та прийняти істину віру, але й донести це вчення до інших.

Всього було 70 учнів, які підтримали нове вчення та покинули язичницькі вірування. Всі вони були наділені чудодійною силою, і покинули своїх рідних та звичне життя, аби слідувати за своїм Божественним Вчителем і розділяти з ним усі труднощі на нелегкому шляху до справжньої істини й порятунку роду людського.

Пізніше Ісусом було обрано тільки 12 учнів з усіх - це число збігається з числом дванадцяти колін ізраїльських. На час проповіді Христа з усіх родів ізраїльських збереглося лише два з половиною: Юди, Веніаміна і половина від Левія. Решта дев’ять з половиною родів з часу завоювання Північного царства (722 рік до н. е.) вважалися зниклими.

Ісус Христос і 12 апостолів, фреска (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 30 червня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Вживати алкогольні напої

Відмовляти у допомозі нужденним

Сваритися або лихословити

Грати в карти.

Також не рекомендується зістригати волосся, бо вважається, що цим ви вкоротите собі віку та накликаєте неприємності.

Собор Дванадцяти Апостолів, візантійська ікона (зображення: Вікіпедія)

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку багато роси - декілька днів буде сонячна погода, а осінь наступить пізно

Риба у водоймах опустилася на дно - насувається негода

Білі хмари ідуть проти вітру - очікуйте різку зміну погоди

На небі з’явилися хмари з жовтим відтінком - буде гроза.

Вважається, що цього дня треба помиритися зі всіма, з ким перебуваєте у сварці - це принесе удачу та благословення.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Митрофан, Іван, Єлізар, Петро, Назар, Марія, Ян, Марта, Софія, Марфа.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: