Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов: что нельзя делать 30 июня, приметы

Сегодня, 30 июня, праздник - Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов. Этот праздник посвящен двенадцати апостолам Иисуса Христа, которые были его учениками и первыми проповедниками христианской веры.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Сегодня украинцы чтят память двенадцати апостолов Иисуса Христа. А именно: Петру Первоверховному, Андрею Первозванному, Ивану Богослову, Иакову Зеведееву, Филиппу, Варфоломею, Фоме, Фаддею, Иакову Алфееву, Матфею, Симону Кананиту, а также апостолу Маттию, которого избрали на место Иуды Искариота.
За 3 года до распятия Иисус стал собирать учеников. Это были простые люди, которые могли не только понять его учение и принять истину веру, но и донести это учение другим.
Всего было 70 учеников, поддержавших новое учение и покинувших языческие верования. Все они были наделены чудодейственной силой и покинули своих родных и привычную жизнь, чтобы следовать за своим Божественным Учителем и разделять с ним все трудности на нелегком пути к подлинной истине и спасению рода человеческого.
Позже Иисусом было избрано только 12 учеников из всех - это число совпадает с числом двенадцати израильских колен. На время проповеди Христа из всех родов израильских сохранилось всего два с половиной: Иуды, Вениамина и половина Левия. Остальные девять с половиной родов со времени завоевания Северного царства (722 год до н. э.) считались пропавшими.
Иисус Христос и 12 апостолов, фреска (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется состригать волосы, так как считается, что этим вы покончите с собой и вызываете неприятности.
Собор Двенадцати Апостолов, византийская икона (изображение: Википедия)
Считается, что в этот день нужно помириться со всеми, с кем в ссоре - это принесет удачу и благословение.
Сегодня именины празднуют: Митрофан, Иоанн, Елизар, Петр, Назар, Мария, Ян, Марта, София, Марфа.
По гороскопу люди, которые родились сегодня -Раки.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.
Читайте также четыре важных правила, которые все должны соблюдать в церкви с пояснениями.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.