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Собор Пресвятой Богородицы: приметы и поверья, что категорически нельзя делать

STYLERЖизнь    08.01.2020 - 06:05
Собор Пресвятой Богородицы: приметы и поверья, что категорически нельзя делать
Собор Пресвятой Богородицы 8 января (Фото: коллаж РБК-Украина)

8 января христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы и начало святок

Праздник Собор Пресвятой Богородицы православные отмечают 8 января и чествуют в этот день мать Иисуса Христа Деву Марию. Также сегодня начинаются святки, которые длятся до самого Крещения 19 января и считаются одним из самых веселых и радостных периодов в году - по древним украинским поверьям, в эти дни по земле странствует новорожденный Бог.

В праздник Собор Пресвятой Богородицы также почитают и других людей, кто по плоти был близок к Спасителю (отсюда и название собор): святого Иосифа Обручника и его сына от первого брака Иакова (брата Иисуса), царя Давида.

В народе праздник 8 января получил название Бабьи каши и Бабий праздник, и воспринимался как женский день, когда хозяйки сами устраивали колядования, посещали баб-повитух, угощали друг друга кашей, специально приготовленной для такого случая. Особое внимание сегодня уделяется роженицам и всем семьям, которые ждут рождения ребенка.

Собор Пресвятой Богородицы: приметы и поверья, что категорически нельзя делать

Собор Пресвятой Богородицы отмечают 8 января (Фото из открытых источников)

Также сегодня в церквях и домах принято зажигать свечи за упокой, заказывать панихиду и поминать умерших родственников.

Еще 8 января девушки начинали гадать на брак, а хозяйки - на урожай. Считалось, что они в этот день самые правдивые и обязательно сбываются.

Традиции и запреты в праздник Собор Пресвятой Богородицы

  • По поверьям, строго запрещается женщинам в положении и их мужьям работать в этот день, иначе дитя, которое появится на свет, может иметь физические недостатки.
  • Остальным хозяйкам и девушкам 8 января также нельзя выполнять домашнюю работу, стирать и шить.
  • Готовить кисель и есть его считалось очень дурной приметой - к покойнику.
  • Еще один строгий запрет касался покупки веревки или других изделий из нее - в противном случае это грозило смертью члена семьи.
  • Чтобы ребенок поскорее вырос и был красивым и удачливым, его поднимали выше головы.
  • Чтобы обезопасить свой дом от беды и несчастья, 8 января принято было выносить всю битую посуду и прочий ненужный хлам.
  • Также для привлечения достатка нужно было сытно и щедро угостить колядников, которые сегодня придут в дом.

Главные приметы 8 января

  • Если сегодня разыгралась вьюга и сильный мороз, то лето обещает быть холодным и ненастным;
  • Если солнечный и ясный день выдался, значит будет хороший урожай проса.
  • Когда в небе стаи ворон кружат над головами, то это предвещало скорую вьюгу;
  • Если громко щебечут синицы, то стоит ждать ночных заморозков, ну а если запел зяблик - то скоро будет оттепель;
  • Когда дует северный ветер 8 января - вскоре бужет стужа;
  • Если после заката небо красного цвета - готовьтесь к лютым морозам.
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