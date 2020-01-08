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Собор Пресвятої Богородиці: прикмети і повір'я, що категорично не можна робити

STYLERЖиття    08.01.2020 - 06:05
Собор Пресвятої Богородиці: прикмети і повір'я, що категорично не можна робити
Собор Пресвятої Богородиці 8 січня (Фото: колаж РБК-Україна)

8 січня християни відзначають Собор Пресвятої Богородиці та початок святок

Свято Собор Пресвятої Богородиці православні відзначають 8 січня і вшановують в цей день мати Ісуса Христа Діву Марію. Також сьогодні починаються святки, які тривають до самого Водохреща 19 січня і вважаються одним із найвеселіших та радісних періодів в році - за давнім українським повір'ям, в ці дні землею мандрує новонароджений Бог.

У свято Собор Пресвятої Богородиці також шанують й інших людей, хто по плоті був близький до Спасителя (звідси і назва собор): святого Йосипа Обручника і його сина від першого шлюбу Якова (брата Ісуса), царя Давида.

В народі свято 8 січня отримало назву Бабині каші та Бабине свято, і сприймалося як жіночий день, коли господині самі влаштовували колядування, відвідували баб-повитух, пригощали одна одну кашею, спеціально приготованою для такого випадку. Особлива увага сьогодні приділяється породіллям і всім сім'ям, які чекають на народження дитини.

Собор Пресвятої Богородиці: прикмети і повір'я, що категорично не можна робити

Собор Пресвятої Богородиці відзначають 8 січня (Фото з відкритих джерел)

Також сьогодні в церквах і у хатах прийнято запалювати свічки за упокій, замовляти панахиду та поминати померлих родичів.

Ще 8 січня дівчата починали ворожити на шлюб, а господині - на врожай. Вважалося, що ворожіння в цей день найправдивіші та обов'язково збуваються.

Традиції та заборони у свято Собор Пресвятої Богородиці

  • За повір'ями, суворо забороняється жінкам в положенні та їх чоловікам працювати в цей день, інакше дитя, яке з'явиться на світ, може мати фізичні недоліки.
  • Іншим господиням і дівчатам 8 січня також не можна виконувати домашню роботу, прати і шити.
  • Готувати кисіль та їсти його вважалося дуже поганою прикметою - до небіжчика.
  • Ще одна сувора заборона стосувалася покупки мотузки або інших виробів з неї - в іншому випадку це загрожувало смертю члена сім'ї.
  • Щоб дитина швидше виросла і була красивою та щасливою, її піднімали вище голови.
  • Щоб убезпечити свою хату від біди і нещастя, 8 січня прийнято було виносити весь битий посуд та інший непотрібний мотлох.
  • Також для залучення достатку потрібно було ситно і щедро пригостити колядувальників, які сьогодні прийдуть до хати.

Головні прикмети 8 січня

  • Якщо сьогодні розігралася заметіль і мороз, то літо обіцяє бути холодним та негожим;
  • Якщо сонячний і ясний день видався, значить буде хороший врожай проса.
  • Коли в небі зграї ворон кружляють над головами, то це віщувало швидку завірюху;
  • Якщо голосно щебечуть синиці, то варто чекати на нічні заморозки, ну а якщо заспівав зяблик - то скоро буде відлига;
  • Коли дме північний вітер 8 січня - незабаром бужет холоднеча;
  • Якщо після заходу сонця небо червоного кольору - готуйтеся до лютих морозів.
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