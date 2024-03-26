Собор архангела Гавриїла: що суворо не можна робити в цей день, традиції

26 березня 2024 року віряни відзначають Собор Архангела Гавриїла. У народі це свято називається Гаврило Благовіст.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія та традиції дня

Святого архангела Гавриїла було обрано Богом для того, щоб розповісти Діві Марії та народу Ізраїлю про народження Спасителя людства. Свято на честь архангела Гавриїла, яке відзначається відразу після Благовіщення, встановлено на знак подяки небесному посланцю за його добрі справи.

Гавриїл охороняв Богородицю під час її життя на землі. Святий повідомив Йосипу Обручнику про таємницю втілення Ісуса Христа від Пресвятої Діви Марії. Архангел попередив його про підступні думки Ірода, підказавши бігти до Єгипту з Немовлям і Богородицею.

Заведено молитися архангелу Гавриїлу. Він вважався одним із найбільших воїнів Небесного воїнства, захисником і покровителем усіх, хто попросив ангельської допомоги.

Народне свято Гаврило Благовіст служило сигналом для припинення робіт, пов'язаних із прядінням. Після цього дня жінки не сідали за прядку. Вважалося, що робота не піде на користь, пряжа сплутається, використовувати її з розумом не вдасться.

Головні прикмети цього дня

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Якщо сніг ще не розтанув на дахах, то холодно буде ще цілий місяць.

Якщо помолитися архангелу Гавриїлу, він допоможе у будь-якому проханні та виконає світле бажання.

Прикмети на 8 квітня кажуть, що сьогодні будь-яка робота буде до дідька. Тобто вона буде невдалою і навіть провальною. Тому краще не братися за жодні справи та робочі питання.

Що суворо можна робити на Архангела Гавриїла