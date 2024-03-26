Собор архангела Гавриила: что строго нельзя делать в этот день, традиции
26 марта 2024 верующие отмечают Собор Архангела Гавриила. В народе этот праздник называется Гаврила Благовест.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.
История и традиции дня
Святой архангел Гавриил был избран Богом для того, чтобы рассказать Деве Марии и народу Израиля о рождении Спасителя человечества. Праздник в честь архангела Гавриила, который отмечается сразу после Благовещения, установлен в благодарность небесному посланнику за его добрые дела.
Гавриил охранял Богородицу во время жизни на земле. Святой сообщил Иосифу Обручнику о тайне воплощения Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии. Архангел предупредил его о коварных мнениях Ирода, подсказав бежать в Египет с Младенцем и Богородицей.
Принято молиться архангелу Гавриилу. Он считался одним из величайших воинов Небесного воинства, защитником и покровителем всех, кто попросил ангельскую помощь.
Народный праздник Гаврила Благовест служил сигналом для прекращения работ, связанных с прядением. После этого дня женщины не садились за прядь. Считалось, что работа не пойдет на пользу, пряжа спутается, использовать ее с умом не получится.
Главные приметы этого дня
- Наши предки заметили, если в этот день ожидается дождь, то будет дождь.
- Если снег еще не растаял на крышах, то холодно будет еще месяц.
- Если помолиться архангелу Гавриилу, он поможет в любой просьбе и исполнит светлое желание.
- Приметы на 8 апреля говорят, что сегодня любая работа будет к черту. То есть она будет неудачной и даже провальной. Поэтому лучше не браться ни за какие дела и рабочие вопросы.
Что строго можно делать на Архангела Гавриила
- Категорически нельзя работать по дому. Это может раздражать святого Гавриила и он найдет молнию домой.
- Нельзя ссориться и ругаться.
- Нельзя рубить деревья и вырывать растения.
- Нельзя нарушать Великий пост.
- Нельзя заводить новые дела и заводить знакомства.
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