Собор архангела Гавриїла: що суворо не можна робити цього дня, а що обов'язково потрібно

Особливості та традиції цього дня

Здавна на Гаврилу Літнього люди поспішали з ранку в полі на збирання пшениці та жита, щоб устигнути до дощів із грозами, які можуть зіпсувати врожай.

При цьому було заведено класти за пазуху шмат хліба, який потім залишали там, де починали заготовляти сіно для худоби.

Існувало повір'я, що з цієї дати архангел Гавриїл ступає на хлібні поля в образі золотого світла - і воно саме стає золотим.

За звичаєм, перший сніп у цей день має жати найстарша в сім'ї жінка. Його дбайливо прикрашали стрічками та відносили додому, ставлячи перед іконами. Вірили, що цей сніп-оберіг набуває цілющих властивостей.

Що не можна робити у цей день

Хоча час і присвячували збиранню врожаю, інша фізична важка робота була під забороною в цю дату. Забобонні вважали, що порушника може вдарити блискавка.

Сваритися, лаятися і з'ясовувати стосунки, а також суперечити старшим і рідним у це свято - вважалося поганою прикметою, за що, як казали, буде невдачі, і високий ризик поплатитися здоров'ям.

Походи в лазню цієї дати, за повір'ями, обіцяли фінансові труднощі та втрату грошей.

Проблеми зі статком, як казали, чекали і тих, хто змітає зі столу та викидає хлібні крихти.

Ще однією поганою прикметою було носити цього дня лише темний одяг - вважалося, що інакше справи не будуть йти на лад.

Вважалося, що якщо перед виходом із дому тричі спіткнутися об поріг – то залишати житло взагалі не варто – інакше це обіцяло неприємності.

Основні прикмети на Архангела Гавриїла

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то буде йти дощ.

Якщо пішли зливи, то врожаю хорошого не буде.

Ластівки, які літають низько 26 липня, передвіщали осінь, що тривала.

Якщо потемніли хмари в небі, то чекай швидкої негоди.

Якщо в цю дату зарядила злива, то зима буде рання та холодна.

Хто святкує День ангела 26 липня

У цю дату дні ангела відзначають Гаврило, Анна, Мирослава, Юхим, Антон, Степан, Юліан, Сара.