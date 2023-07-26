Собор архангела Гавриїла: що суворо не можна робити цього дня, а що обов'язково потрібно

26 липня у церковному календарі відзначається Собор архангела Гавриїла. У народі свято отримало назву День Гаврили Літнього, Гаврилів день, Гаврило Літній, і вважалося часом збору врожаю, жнив.
Що можна і категорично не можна робити у свято, прикмети та традиції цього дня – у матеріалі Styler.
Здавна на Гаврилу Літнього люди поспішали з ранку в полі на збирання пшениці та жита, щоб устигнути до дощів із грозами, які можуть зіпсувати врожай.
При цьому було заведено класти за пазуху шмат хліба, який потім залишали там, де починали заготовляти сіно для худоби.
Існувало повір'я, що з цієї дати архангел Гавриїл ступає на хлібні поля в образі золотого світла - і воно саме стає золотим.
За звичаєм, перший сніп у цей день має жати найстарша в сім'ї жінка. Його дбайливо прикрашали стрічками та відносили додому, ставлячи перед іконами. Вірили, що цей сніп-оберіг набуває цілющих властивостей.
У цю дату дні ангела відзначають Гаврило, Анна, Мирослава, Юхим, Антон, Степан, Юліан, Сара.
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