Собор архангела Гавриила: что строго нельзя делать в этот день, а что обязательно нужно

26 июля в церковном календаре отмечается Собор архангела Гавриила. В народе праздник получил название День Гаврилы Летнего, Гаврилов день, Гаврила Летний, и считался временем сбора урожая, жатвы.
Что можно и категорически нельзя делать в праздник, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.
Издавна на Гаврилу Летнего люди спешили с утра в поле на сбор пшеницы и ржи, чтобы поспеть до дождей с грозами, которые могут испортить урожай.
При этом было принято класть за пазуху кусок хлеба, который затем оставляли там, где начинали заготавливать сено для скота.
Бытовало поверье, что с этой даты архангел Гавриил ступает на хлебные поля в образе золотого света - и оно само становится золотым.
По обычаю, первый сноп в этот день должна жать самая старшая в семье женщина. Его бережно украшали лентами и относили домой, ставя перед иконами. Верили, что этот сноп-оберег приобретает целебные свойства.
В эту дату дни ангела отмечают Гавриил, Анна, Мирослава, Ефим, Антон, Степан, Юлиан, Сара.
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