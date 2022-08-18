Собираем корзину на Яблочный Спас: что освятить в храме для достатка на целый год

Яблоки - в "голове стола"

К празднику и после него с яблоками можно печь пироги и пирожки, варить первое варенье, делать салаты и десерты, украшать ими праздничный стол.

Раньше в народе также верили, что до Спаса нельзя пробовать яблоки из нового урожая. В наше время вряд ли кто-то придерживается такой традиции, а вот есть яблоки - это и вправду здорово, ведь фрукт - один из самых полезных в мире!

Возьмите на освящение свежие фрукты и овощи

Корзина на Спас - это символ плодородия, благосостояния, благодарность земле за урожай и пожелания хорошего урожая в следующем году.

В праздничную корзину следует положить яблоки, а также другие фрукты и овощи: груши, виноград, сливы, помидоры, морковь, лук и тому подобное.

На Яблочный Спас святят даже огурцы (фото: instagram.com/stolychnyi)

Можно, как и на Медовый Спас, святить мед, соты. Только представьте - освященное яблочко, политое жидким гречневым или липовым медом из нового урожая.

Обязательно угостите таким лакомством детей - это в разы лучше любых конфет.

Медовые соты тоже святят 19 августа (фото: Freepik)

Допускаются к освящению готовые пироги с яблоками, другими фруктами, овощами. Главное - они должны быть постными.

Постный медовик с яблоками (скриншот: YouTube/Вкуснятина. Рецепти українською від Юльєтти)

На Спас также принято освящать колоски пшеницы и ржи, васильки, подсолнухи, чернобрывцы и другие цветы. Украсьте ими корзину, чтобы она была самая красивая.

Дома сохраните освященные цветы до следующего года, чтобы в доме поселился достаток и счастье.

Чернобрывцы станут украшением вашей корзины (фото: Pixabay)

На Спас можно отступиться от поста и немного выпить

Если вы соблюдаете Успенский пост (14-27 августа), в этот день есть исключения - можно поесть рыбы и выпить красного вина.

Из разрешенных продуктов на Успенский пост выделяют такие: овощи, фрукты, мед, орехи, грибы, крупы, хлеб.