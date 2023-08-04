У росіян підгорає через демонтаж герба СРСР з "Батьківщини-матері": відео істерики

У Києві продовжуються монтажні роботи на монументі "Батьківщина-мати", де радянську символіку замінюють на український тризуб. Але росіяни вирішили запхати свого носа і в це! Цього разу прихильники путінського режиму порівнюють роботи зі зґвалтуванням "русской женщины".

Що відомо про істерики путіністів - читайте нижче в матеріалі Styler.

Колишній "кадет" виділився

В ефірі одного з пропагандистських каналів у російського актора та затятого прихильника Путіна Бориса Корчевнікова, який став відомим завдяки серіалу "Кадеты", сталася справжня істерика з приводу заміни символіки.

На відео він спокійно дослухав запитання, а потім, як по команді, експресивно порівнював український відхід від усього радянського зі зґвалтуванням "русской женщины".

"Це зґвалтування "русской женщины", за яке прийде її син, "русский солдат" і помститься. Вони там тризуб повісять. Ну, це буде смішно навіть для самих українців видовище. Потужна "Батьківщина-мати" тепер стала в позі ніби вона здається", - нафантазував собі пропагандист.

Ведучий програми ставить собі запитання, що ж відчувають ветерани Другої світової війни, коли бачать, як нищать радянську символіку. Він нібито натякає на те, що монумент є символом перемоги, за яку СРСР боровся.

Але при цьому росіянин не згадує, що саме Союз планував першим напасти на Польщу. Тоді монумент присвятили б "вєлікаму асвабаждєнію"?

Разом із тим станом на квітень 2022 року майже 70% українців підтримали перейменування вулиць та демонтаж пам'ятників, пов’язаних з Росією та радянським періодом.

Що відомо про заміну символіки

До 24 серпня 2023 року МКІП замінить герб СРСР на український тризуб на щиті "Батьківщини-матері". Монтажні роботи тривають, і радянську символіку вже демонтовано.

Як проходять роботи на монументі "Батьківщина-мати" (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

Натомість тризуб виготовляють з двох типів металу: нержавіючої сталі завтовшки 1,7 мм та сталі закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм.

Колишній міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що вартість заміни вдалося знизити до 28 мільйонів гривень, хоча попередні підрахунки становили 36 мільйонів. Додамо, що роботи проводять не за державні кошти, а за підтримки меценатів.

До речі, назву пам'ятника також пропонують змінити: з комунізованого "Батьківщина-мати" на "Україна-мати".