У россиян подгорает из-за демонтажа герба СССР из "Родины-матери": видео истерики

В Киеве продолжаются монтажные работы на монументе "Родина-мать", где советскую символику заменяют украинским тризубом. Но россияне решили запихнуть свой нос и в это! На этот раз приверженцы путинского режима сравнивают работы с изнасилованием "русской женщины".

Что известно об истериках путинистов - читайте ниже в материале Styler.

Бывший "кадет" выделился

В эфире одного из пропагандистских каналов у российского актера и ярого поклонника Путина Бориса Корчевникова, который стал известным благодаря сериалу "Кадеты", произошла настоящая истерика по поводу замены символики.

На видео он спокойно дослушал вопрос, а потом, как по команде, экспрессивно сравнивал украинский отход от всего советского с изнасилованием "русской женщины".

"Это изнасилование "русской женщины", за которое придет ее сын, "русский солдат" и отомстит. Они там трезубец повесят. Ну, это будет смешно даже для самих украинцев зрелище. Мощная "Родина-мать" теперь стала в позе будто она сдается", - нафантазировал себе пропагандист.

Ведущий программы спрашивает себя, что же чувствуют ветераны Второй мировой войны, когда видят, как уничтожают советскую символику. Он якобы намекает на то, что монумент является символом победы, за которую СССР сражался.

Но при этом россиянин не упоминает, что именно Союз планировал первым напасть на Польшу. Тогда монумент посвятили бы "большому освобождению"?

Вместе с тем по состоянию на апрель 2022 года почти 70% украинцев поддержали переименование улиц и демонтаж памятников, связанных с Россией и советским периодом.

Что известно о замене символики

До 24 августа 2023 года МКИП заменит герб СССР украинским трезубцем на щите "Родины-матери". Монтажные работы продолжаются, и советская символика уже демонтирована.

Как проходят работы на монументе "Родина-мать" (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Тризуб изготавливают из двух типов металла: нержавеющей стали толщиной 1,7 мм и стали зарубежного производства толщиной 1,5 мм.

Бывший министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что стоимость замены удалось снизить до 28 миллионов гривен, хотя предварительные подсчеты составляли 36 миллионов. Добавим, что работы проводятся не за государственные средства, а при поддержке меценатов.

Кстати, название памятника также предлагают изменить: с коммунизированного "Родина-мать" на "Украина-мать".