"Собака помер наляканим". В Одесі посеред вулиці викрали та приспали пса, поки його власники були в магазині

В Одесі двоє невідомих молодиків викрали прив'язаного біля магазина собаку та приспали його у ветеринарній клініці. У цей час його власники пішли по покупки. Тварина була вже "у віці" та хворіла, проте жила в турботу, любові та з постійним наглядом лікарів.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис користувача Goldfinch у Х (раніше Twitter).

Деталі історії

Сім'я, в якій жив лабрадор, пішла до магазину та залишила його прив'язним на повідці поряд. Коли подружжя вийшло, свого улюбленця вони біля входу не виявили.

Камери відеоспостереження зафіксували, як двоє молодих людей просто забрали пса та поклали у свою автівку. Власники розпочали пошуки: розклеювали оголошення, писали в різних соцмережах тощо.

До того, як поліція "пробила" номери машини, хазяїнам подзвонила людина, яка й викрала собаку.

"Виявилося, що людина вирішила, що собака кинутий, забрала його в найближчу клініку і там разом з ветеринарами через те, що він старий і хворий, вирішили приспати. Без відома господарів. Собака помер наляканим, в оточенні чужих людей, а не вдома", - пише користувач.

У ветклініці дали відповідь

Ветеринари зазначають, що чоловік нібито забрав лабрадора додому. У нього йшла кров із пухлини, він відмовлявся від їжі та води.

"Тварина вмирала. Це рішення про евтаназію було ухвалено разом з людиною, яка принесла тварину виключно з гуманних міркувань, бачачи страждання тварини. Ми висловлюємо співчуття та розуміння господарям собаки, з якими ми спілкувалися телефоном і який нам пояснив, що собака доживала, хвороба не піддавалася лікуванню", - відреагували в клініці.

Скриншот

Користувач, який переповів цю історію, зазначив, що питання евтаназії не є остаточним для людей, тому для собак і поготів.

"Є суспільний консенсус, що приспання тварин в умовах важких хвороб є припустимим. Однак воно не є і не може бути обов'язковим. Цей вибір далеко не очевидний і важке рішення повинна ухвалювати принаймні близька собаці людина", - написав він.

Як відреагували українці

У коментарях під дописом клініки зібралося чимало обурення: