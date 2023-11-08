Собака врятував від ХАМАС цілу сім'ю ціною власного життя: прийняв удар на себе

Боніта - відважний поліцейський собака на пенсії. Під час атаки ХАМАС 7 жовтня собака кинувся на терористів, які зайшли у двір її будинку та ціною власного життя захистив цілу родину.

Що відомо про подвиг хороброї Боніти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на " Деталі ".

Боніта - поліцейський собака на пенсії, який жив у будинку Коенів у кібуці Суфа. Батько сімейства Авіад познайомився з Бонітою на службі, він служить у поліції сапером. Коли собаку "списали" на пенсію, він вирішив забрати її до свого дому. Так вона стала улюбленицею всієї родини.

Тієї фатальної суботи, 7 жовтня, терористи підійшли дуже близько до будинку Коенів. Боніта одразу кинулася їм назустріч, щоб захистити мешканців будинку.

Бойовики ХАМАС застрелили відважного пса. Але після цього вони вирішили не підходити до будинку, звідки вискочив грізний собака. Саме це й урятувало життя всієї родини Коенів.

בניטה, הכלבה המשטרתית (במיל') שפרשה לגמלאות, נורתה בידי מחבלםם קיבוץ סופה בו התגוררה - והצילה במותה את חיי המשפחה @moyshis pic.twitter.com/JHfWY6UvMK— כאן חדשות (@kann_news) November 7, 2023

7 листопада в Національному поліцейському коледжі пройшла незвичайна і зворушлива церемонія поминання на згадку про поліцейського собаку Боніта, який врятував цілу родину. На честь цього відважного собаки відкрили меморіальну дошку.