"Собака умерла напуганной". В Одессе посреди улицы украли и усыпили пса, пока его владельцы были в магазине
В Одессе двое неизвестных молодых людей похитили привязанную возле магазина собаку и усыпили ее в ветеринарной клинике. В это время ее владельцы пошли за покупками. Животное было уже "в возрасте" и болело, однако жило в заботе, любви и с постоянным наблюдением врачей.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост пользователя Goldfinch в Х (ранее Twitter).
Детали истории
Семья, в которой жил лабрадор, пошла в магазин и оставила его на поводке рядом. Когда супруги вышли, своего любимца они у входа не обнаружили.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое молодых людей просто забрали собаку и положили в свой автомобиль. Владельцы начали поиски: расклеивали объявления, писали в разных соцсетях и т. д.
До того как полиция "пробила" номера машины, хозяевам позвонил человек, похитивший собаку.
"Оказалось, что человек решил, что собака брошена, забрал ее в ближайшую клинику и там вместе с ветеринарами из-за того, что она старая и больная, решили усыпить. Без ведома хозяев. Собака умерла напуганной, в окружении чужих людей, а не дома" , - пишет пользователь.
В ветклинике ответили
Ветеринары отмечают, что мужчина будто бы забрал лабрадора домой. У него шла кровь с опухоли, он отказывался от еды и воды.
"Животное умирало. Это решение об эвтаназии было принято вместе с человеком, который принес животное исключительно из гуманных соображений, видя страдания животного. Мы выражаем сочувствие и понимание хозяевам собаки, с которыми мы общались по телефону и который нам объяснил, что собака доживала, болезнь не подвергалась лечению", - отреагировали в клинике.
Скриншот
Пользователь, пересказавший эту историю, отметил, что вопрос эвтаназии не является окончательным для людей, поэтому для собак и подавно.
"Есть общественный консенсус, что усыпление животных в условиях тяжелых болезней допустимо. Однако оно не является и не может быть обязательным. Этот выбор далеко не очевиден и тяжелое решение должен принимать по крайней мере близкий собаке человек", - написал он.
Как отреагировали украинцы
В комментариях под корреспонденцией клиники собралось немало возмущения:
- "Господарі собаку шукали, і навіть не минуло доби, коли ви його приспали. Можливо, ті, хто знайшов та вкрав тварину не ознайомлені з нормами закону, та ви, як лікарі, повинні знати, про що там йдеться. Тому зараз те, що ви пишете, це просто спроба зняти з себе відповідальність".
- "Тепер кожен власник тварини в Одесі ризикує втратити свого чотирилапого, тому, що саме зараз тварини часто губляться від обстрілів. Але досі нікому у голову не приходило їх менше, ніж за добу присипляти".
- "Тобто хто завгодно може прийти до вас без документів на тварину і приспати її, бо ви вирішили, що в собаки поганий стан? Чому це треба вам вірити, що собака вже вмирав?"
- "Зроблю все, що в моїх силах, щоб ви отримали максимальний репутаційний удар - принаймні до того, поки ви не відреагуєте адекватно на ситуацію, а саме перепросите перед власниками".
- "Не можна вирішувати долі й людей, і тварин, байдужим людям, які називають себе лікарями. Вочевидь, помилково".
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