Собака з Києва потрапив до Книги рекордів України: чим відзначилася вівчарка

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook голови Національного реєстру рекордів України Лани Вітрової.

Що відомо про німецьку вівчарку з Києва

Як розповіла киянка Оксана Тонкаль, господиня вівчарки, дитинства Карбоша саме так називає свого улюбленця власниця, професійно навчається під керівництвом хендлера кінологічного центру.

Власниця собаки розповіла, що весь час хотіла, щоб улюбленець тренувався. Ще цуценям Карбон взяв участь у своїй першій виставці. Брали участь 16 цуценят, тоді Карбон посів лише 13 місце.

Тренування у собаки проходить щодня, бо робота -це запорука успіху.

Пес Карбон із господаркою (фото: Лана Вєтрова/Facebook)

Карбон щодня викладає уроки щодо захисту, слухняності, слідової роботи, рингової підготовки. В Україні Карбон не пропускав жодного конкурсу, потім був його перший виїзд за кордон, і перша перемога на виставках у Молдові та Румунії.

Так розпочалася його виставкова кар'єра. Зараз у списку його досягнень 35 найпрестижніших титулів, завойованих у 20 країнах світу.

Оксана каже, що тепер для Карбона час, щоб його оцінили не лише за красою хвоста чи вовни. Але й за розум, який він має.