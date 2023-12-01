Собака из Киева попала в Книгу рекордов Украины: чем отличилась овчарка

Пес Карбон из Киева стал рекордсменом Книги рекордов Украины как самая титулованная собака. Немецкая овчарка собрала 35 самых престижных титулов из 20 стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook главы Национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой.

Что известно о немецкой овчарке из Киева

Как рассказала киевлянка Оксана Тонкаль, хозяйка овчарки, детства Карбоша, именно так называет своего любимца владелица, профессионально учится под руководством хендлера кинологического центра.

Владелица собаки рассказала, что все время хотела, чтобы любимец тренировался. Еще щенком Карбон принял участие в своей первой выставке. Участвовали 16 щенков, тогда Карбон занял только 13 место.

Тренировка у собаки проходит ежедневно, потому что работа - это залог успеха.

Пес Карбон с хозяйкой (фото: Лана Ветрова/Facebook)

Карбон ежедневно извлекает уроки по защите, послушанию, следовой работе, ринговой подготовке. В Украине Карбон не пропускал ни одного конкурса, затем последовал его первый выезд за границу, и первая победа на выставках в Молдове и Румынии.

Так началась его выставочная карьера. В настоящее время в списке его достижений 35 самых престижных титулов, завоеванных в 20 странах мира.

Оксана говорит, что теперь для Карбона пора, чтобы его оценили не только по красоте хвоста или шерсти. Но и за ум, которым он обладает.