Собака Бліка з Нацгвардії стала чемпіонкою світу: неймовірні фото й історія героїні
Собака Бліка стала чемпіонкою світу з Дресирування IGP WM FCI 2022, який проходив у Чехії. Україна перемогла на змаганнях вперше за їхню 30-річну історію.
Що відомо про чемпіонку, читайте нижче в матеріалі Styler.
Чемпіонат відбувався ще у вересні, однак нещодавно власниця поділилася історією своєї годованиці породи бельгійська вівчарка.
Вікторія Безус - член збірної Кінологічної спілки України, старший лейтенант Національної гвардії України. Вони разом несуть службу в одній з військових частин Північного оперативно-територіального об'єднання НГУ.
"Це історична перемога для усієї України, бо завдяки Вікторії та Бліці вперше на змаганнях з IGP пролунав український гімн та замайорів у небі жовто-блакитний прапор!" - говориться в повідомленні Нацгвардії.
Фото: facebook.com/NGUmainpage
"Не я її обрала, а вона мене, бо я планувала собі іншу собаку залишити, але їй завжди хотілося бути зі мною. Вона завжди хотіла сидіти в мене на ручках, гратися",- розповідала Вікторія рамках марафону Єдині новини на ТСН.
Рік тому на змаганнях в Україні Бліка отримала кваліфікацію, це й була перепустка на чемпіонат з дресирування службових собак. Мрію про участь у чемпіонаті ледь не зруйнувало повномасшабне вторгнення.
Проте, ні Бліка, ні її власниця Вікторія навіть не думали здаватися і тому таки вирішили їхати до Чехії на чемпіонат.
"Вона виконувала все так яскраво і настільки чисто, що суддя потім після виступу сказав, що я це відео буду показувати, як навчальне відео для тих, хто вчиться. Він сказав, що він у житті ніколи такого не бачив і що це, мабуть, найкраще виконання цього розділу, яке він тільки в житті бачив", - розповідала кінолог.
Скріншот: ТСН
А конкуренти після змагань підходили до Вікторії і говорили, що у них мурахи по шкірі, і вони такого ніколи не бачили. Загалом Бліка обійшла близько півтори сотні конкурентів.
А ще Бліка допомагає кінологині виховувати її маленького синочка.
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