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Названа дата появления первого электросамолета с нулевым уровнем выбросов

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Вторник 09 ноября 2021 07:33
Названа дата появления первого электросамолета с нулевым уровнем выбросов Фото: названа дата появления первого электрического самолета (interestingengineering.com)
Автор: Роман Мирончук

Полностью электрический самолет, который способный перевозить 100 человек, может появится к 2027 году. Это должно значительно ускорить график выпуска коммерческих авиалайнеров без горючего.

Об этом сообщает Bloomberg.

Американский стартап Wright Electric Inc. планирует переоборудовать электродвигатели в региональном самолете BAe 146, заменив его четыре реактивных двигателя и превратив в модель с нулевым уровнем выбросов.

Компания планирует построить флот из переоборудованных самолетов, которые смогут летать на одном заряде около 1 часа или 740 километров.

Названа дата появления первого электросамолета с нулевым уровнем выбросов

Концепт электросамолета (фото: weflywright.com)

Переоборудованные самолеты будут подходить для осуществления перелетов в близкие друг от друга города, такие как Нью-Йорк и Бостон, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, а также многие европейские города, которые в настоящее время обслуживаются региональными самолетами Airbus A320 или Boeing Co. 737.

Напомним, в Киеве начали тестировать новый швейцарский электропоезд Stadler ("Штадлер"), который прибыл в столицу в рамках реализации нового проекта пригородного ж/д сообщения City Express.

Мы также писали о том, что в Харькове пассажиры самолета после посадки провели лишнее время на борту из-за скандального и неадекватного пассажира. Мужчина сначала опоздал на рейс, а потом курил в салоне.

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