Как снять стресс и панику буквально за несколько минут: совет от опытного психолога

Простая техника дыхания, которая помогает успокоить разум и снять тревогу, называется "дыхание через соломинку".

По словам психолога, эту технику она начала применять ежедневно, и она дает совершенно невероятные результаты. Она включает в себя вдох через нос, а затем выдох – через соломинку для питья.

"Ключевым моментом здесь является то, что ваш выдох длиннее вдоха. Именно так мы активируем часть мозга, которая помогает нам успокоиться", - рассказала Габби Гудье.

Она объяснила, что если вы при вдохе посчитали до двух, то на выдохе считайте до четырех. Это активирует ту часть мозга, которая успокаивает нервную систему и помогает найти ту самую "кнопку успокоения".

Новичкам она рекомендует использовать эту технику на свежем воздухе. Нужно сесть прямо и вдохнуть нормально и естественно через нос.

А потом нужно полностью выдохнуть через рот и сжать губы так, как будто вы дышите через соломинку для питья. Или же использовать соломинку, пока не привыкните.