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Як зняти стрес і паніку буквально за кілька хвилин: порада від досвідченого психолога

Автор: Анна Шиканова

Клінічний психолог Габі Гудьє з Австралії розповіла про одну просту вправу, яка допомагає прибрати стан стресу і паніки буквально за кілька хвилин. Ця вправа містить особливу техніку дихання.

Що це за вправа і як воно може швидко допомогти при стресі, розповіли в Daily Mail.

Проста техніка дихання, яка допомагає заспокоїти розум і зняти тривогу, називається "дихання через соломинку".

За словами психолога, цю техніку вона почала застосовувати щодня, і вона дає абсолютно неймовірні результати. Вона містить в собі вдих через ніс, а потім видих – через соломинку для пиття.

"Ключовим моментом тут є те, що ваш видих довше вдиху. Саме так ми активуємо частину мозку, яка допомагає нам заспокоїтися", - розповіла Габі Гудьє.

Вона пояснила, що якщо ви при вдиху порахували до двох, то на видиху вважайте до чотирьох. Це активує ту частину мозку, яка заспокоює нервову систему і допомагає знайти ту саму "кнопку заспокоєння".

Новачкам вона рекомендує використовувати цю техніку на свіжому повітрі. Потрібно сісти прямо і вдихнути нормально і природно через ніс.

А потім потрібно повністю видихнути через рот і стиснути губи так, як ніби ви дихаєте через соломинку для пиття. Або ж використовувати соломинку, поки не звикнете.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які тривожні дзвіночки вказують, що у вашого хлопця проблеми з психікою.

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