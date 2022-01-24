Як зняти стрес і паніку буквально за кілька хвилин: порада від досвідченого психолога

Проста техніка дихання, яка допомагає заспокоїти розум і зняти тривогу, називається "дихання через соломинку".

За словами психолога, цю техніку вона почала застосовувати щодня, і вона дає абсолютно неймовірні результати. Вона містить в собі вдих через ніс, а потім видих – через соломинку для пиття.

"Ключовим моментом тут є те, що ваш видих довше вдиху. Саме так ми активуємо частину мозку, яка допомагає нам заспокоїтися", - розповіла Габі Гудьє.

Вона пояснила, що якщо ви при вдиху порахували до двох, то на видиху вважайте до чотирьох. Це активує ту частину мозку, яка заспокоює нервову систему і допомагає знайти ту саму "кнопку заспокоєння".

Новачкам вона рекомендує використовувати цю техніку на свіжому повітрі. Потрібно сісти прямо і вдихнути нормально і природно через ніс.

А потім потрібно повністю видихнути через рот і стиснути губи так, як ніби ви дихаєте через соломинку для пиття. Або ж використовувати соломинку, поки не звикнете.