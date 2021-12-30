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Снотворное вместо вакцины: под Сумами мошенник под видом фельдшера грабил пенсионеров

Автор: Роман Мирончук

В Сумской области мужчина придумал способ, как грабить пенсионеров. Он под видом фельдшера вводил им снотворное вместо вакцины и ждал пока они уснут. После чего спокойно искал деньги и другие ценности.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

В мае 2021 года "фельдшер" в селе Озаричи пришел к пенсионерам в дом и предложил вакцинироваться от COVID-19, поскольку они находятся в зоне риска. Хозяева дома согласились.

Мошенник подождал, пока все уснут и начал рыться в вещах. Когда 79-летняя женщина пришла в себя, вор начал ее бить и требовать, чтобы она сказала, где прячет деньги.

Вор (фото: sumy.gp.gov.ua)

Своего он так и не добился, поэтому перед уходом забрал мобильный телефон пенсионеров и платежную карту. Кроме того, когда он покидал дом, то поджег веранду. Так он хотел скрыть свои преступные действия.

К счастью, пенсионерам удалось потушить возгорание. Они также вызвали полицию. Следствие установило, что мужчина готовился к преступлению заранее. У него нашли записи с данными потерпевших, бутылочки со снотворным и шприцы.

54-летнего злоумышленника признали виновным в разбойном нападении на пожилых людей, поджоге их дома и краже документов. Преступника приговорили к 7 с половиной годам лишения свободы. Также у него конфисковали все имущество.

Напомним, в Ровно серийный грабитель обчистил 9 садиков. Он выносил даже продукты, смесители и градусник. Преступником оказался ранее судимый 41-летний мужчина. Теперь ему грозит лишение свободы от 3 до 6 лет.

Мы также писали о том, что известная украинская рэперша Alyona Alyona стала жертвой грабителей в Киеве. У нее из рюкзака вытащили кошелек и потом выбросили его на Дорогожичах.

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Сумская областьграбитель