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"Жизнь ничему не учит": Alyona Alyona стала жертвой грабителей

Новина українською →
Киев, Вторник 28 декабря 2021 14:39
"Жизнь ничему не учит": Alyona Alyona стала жертвой грабителей Коллаж РБК-Украина: Alyona Alyona стала жертвой грабителей
Автор: Роман Мирончук

Alyona Alyona стала жертвой грабителей. Сегодня, 28 декабря, в Киеве у известной рэперши из рюкзака вытащили кошелек. Позже одна женщина обнаружила его на Дорогожичах.

Об этом инциденте артистка рассказала в Instagram-сториз.

"Вот такое утро. Год назад тоже кошелек вытягивали. Что-то меня жизнь ничему не учит", - написала звезда.

&quot;Жизнь ничему не учит&quot;: Alyona Alyona стала жертвой грабителей

Скриншот с Instagram

В кошельке Alyona Alyona остались банковские карты, которые помогли найти владелицу. При этом артистка не уточнила, сколько денег было в кошельке и писала ли она заявление в полицию.

Напомним, популярная украинская певица MARUV призналась в том, что российские мошенники "развели" ее на 60 тысяч евро. Артистка хотела заказать у своих знакомых кинетические декорации. Она отдала им деньги, но ничего взамен не получила.

Изначально певица даже думала о помощи коллекторов, но в итоге она отказалась от их услуг, потому что они предлагали использовать незаконные методы. Потом MARUV подала иск в суд.

Мы также писали о том, что известная украинская певица Ирина Федишин стала жертвой наглых воров. Артистка днем припарковала свой Porsche Cayenne возле дома и ушла по делам, а когда вернулась то заметила, что фары и зеркала сняты.

Она вызвала полицию и подчеркнула, что что стоимость одной фары начинается от 20 тысяч гривен.

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Alyona Alyona
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