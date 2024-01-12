Сніжна гроза чи все таки вибухи? Укргідрометцентр спантеличив поясненням аномалії

Увечері 11 січня в Києві пройшла снігова гроза. Однак в Укргідрометцентрі запевняють, що жоден датчик не зафіксував такого явища.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Укргідрометцентру у Facebook.
У відомстві розповіли, що кожного року на Землі відбувається приблизно 5-6 сніжних гроз. Їх неможливо спрогнозувати, оскільки умови для утворення в атмосфері з'являються і розвиваються за кілька хвилин.
Як утворюється сніжна гроза:
Холодне повітря притискається до землі, над ним натікає дуже вологе і тепле повітря. У ньому починаються раптові вертикальні рухи й перемішування, що призводить до турбулентності, під час якої льодяні кристали в хмарах врізаються одне в одного.
Електрони відриваються від одних кристалів льоду та додаються до інших, коли кристали розбиваються один об одного. Це розділяє позитивні й негативні заряди в хмарі.
Верхня частина хмари стає зарядженою позитивними частинками, які називаються протонами, а нижня - негативними нейтронами. Цього вже достатньо, щоб утворилася блискавка в середині хмари чи між хмарами.
Як тільки негативний заряд у нижній частині хмари стає достатньо великим, потік електронів спрямовується до землі, коли він зустрічається з позитивним зарядом, що спрямований від землі вгору, сильний електричний струм переносить позитивний заряд у хмару. Цей електричний струм відомий як зворотний хід. З землі це видно як яскравий спалах блискавки.
"Оскільки це явище унікальне, його часто плутають з іншими подіями, але датчики, що називаються грозопеленгаторами фіксують навіть слабкі розряди. Тому з легкістю можна перевірити, чи було таке явище насправді", - пишуть фахівці.
За їхніми спостереженнями, увечері 11 січня жоден грозопеленгатор грози не зафіксував.
Нагадаємо, що напередодні в соціальних мережах з'явилися численні відео з блискавками посеред снігопаду.
До речі, раніше синоптик Наталка Діденко попереджала киян про сніжну грозу.
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