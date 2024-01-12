Сніжна гроза чи все таки вибухи? Укргідрометцентр спантеличив поясненням аномалії

Що таке сніжна гроза

У відомстві розповіли, що кожного року на Землі відбувається приблизно 5-6 сніжних гроз. Їх неможливо спрогнозувати, оскільки умови для утворення в атмосфері з'являються і розвиваються за кілька хвилин.

Як утворюється сніжна гроза:

Холодне повітря притискається до землі, над ним натікає дуже вологе і тепле повітря. У ньому починаються раптові вертикальні рухи й перемішування, що призводить до турбулентності, під час якої льодяні кристали в хмарах врізаються одне в одного.

Електрони відриваються від одних кристалів льоду та додаються до інших, коли кристали розбиваються один об одного. Це розділяє позитивні й негативні заряди в хмарі.

Верхня частина хмари стає зарядженою позитивними частинками, які називаються протонами, а нижня - негативними нейтронами. Цього вже достатньо, щоб утворилася блискавка в середині хмари чи між хмарами.

Як тільки негативний заряд у нижній частині хмари стає достатньо великим, потік електронів спрямовується до землі, коли він зустрічається з позитивним зарядом, що спрямований від землі вгору, сильний електричний струм переносить позитивний заряд у хмару. Цей електричний струм відомий як зворотний хід. З землі це видно як яскравий спалах блискавки.

"Оскільки це явище унікальне, його часто плутають з іншими подіями, але датчики, що називаються грозопеленгаторами фіксують навіть слабкі розряди. Тому з легкістю можна перевірити, чи було таке явище насправді", - пишуть фахівці.

За їхніми спостереженнями, увечері 11 січня жоден грозопеленгатор грози не зафіксував.

Нагадаємо, що напередодні в соціальних мережах з'явилися численні відео з блискавками посеред снігопаду.