Аномальне явище. У Києві пройшла снігова гроза: вражаючі відео
Напередодні в столиці можна було спостерігати аномальне явище - снігову грозу. Синоптики запевнили киян, що в цьому немає нічого серйозного.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Що таке снігова гроза
"Нас проходить атмосферний фронт. Повітря суне холодне, тобто атмосфера заповнюється холодним північним повітрям, яке зіткнулося із вологими потоками атмосферного фронту. Зіткнення спровокувало грозу", - пояснює експерт.
Фактично це така сама гроза тільки замість дощу сніг.
Діденко також додала, що явище є цілком нормальним і зазвичай швидко минає.
Неймовірні відео снігової грози
Надвечір 11 січня в Києві зіпсувалася погода й почало рясно сніжити. На додачу до цього піднявся вітер, після чого пролунали звуки грому.
Деякі очевидці встигли зафільмувати це на відео.
Що кажуть народні прикмети
Згідно з давніми віруваннями грім серед зими міг віщувати біду глобального масштабу, а погані новини змінять долі багатьох людей.
Наші пращури вірили, що під час такої снігової грози потрібно вмитися водою зі срібного ковша чи миски. Вважали, що це допоможе набути сили в складний період.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо вам не виплачують компенсацію за метро.
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