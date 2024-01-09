Коти вміють передбачати погоду: як "прочитати" підказки свого улюбленця

Відомо, що тварини вміють передчувати стихійні лиха, зміну погоди тощо. Зокрема, такими здібностями володіють коти. Поки в Україні вирує люта зима, за поведінкою своїх улюбленців ви можете визначити, коли прийде потепління.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало народні прикмети та розповідає, як визначити погоду за поведінкою кота.

Підказки про погоду від вашого котика

Природа наділила котів доволі чутливими барабанними перетинками. Таким чином пухнастики можуть відчувати зміни атмосферного тиску. Для того, щоб позбутися неприємних відчуттів у вухах, кіт починає активно митися та облизуватися.

Саме це може свідчити про майбутню зміну погодних умов.

Такий самий ефект має й рясне линяння. Воно може бути зумовлене зміною сезону, а може говорити про зміну погодних умов. Однак у цьому варто переконатися, що тварина не захворіла й не відчуває стресу.

Про наближення холодів свідчать такі зміни в поведінці:

кіт починає більше їсти, щоби впоратися з похолоданням

кіт лягає біля найтеплішого місця в будинку

кіт спить, згорнувшись у клубок і прикриваючи ніс лапкою

Якщо ви помітили, що ваш улюбленець знервований і не може знайти собі місця, можливо, насувається ураган, гроза чи хуртовина.

Коли кіт спить на спині лапками догори, очікуйте на прихід тепла.

А якщо кіт не хоче йти на вулицю, тре лапками вуха й вилизує хвіст, скоро буде дощ.

Народні прикмети про кота