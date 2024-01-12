Снежная гроза или взрывы? Укргидрометцентр озадачил объяснением аномалии

Что такое снежная гроза

В ведомстве рассказали, что каждый год на Земле происходит примерно 5-6 снежных гроз. Их невозможно спрогнозировать, поскольку условия для образования в атмосфере появляются и развиваются за несколько минут.

Как образуется снежная гроза:

Холодный воздух прижимается к земле, над ним натекает очень влажный и теплый воздух. В нем начинаются внезапные вертикальные движения и перемешивание, что приводит к турбулентности, в ходе которой ледяные кристаллы в облаках врезаются друг в друга.

Электроны отрываются от одних кристаллов льда и добавляются к другим, когда кристаллы разбиваются друг о друга. Это разделяет положительные и отрицательные заряды в облаке.

Верхняя часть облака становится заряженной положительными частицами, которые называются протонами, а нижняя - отрицательными нейтронами. Этого уже достаточно, чтобы образовалась молния внутри облака или между облаками.

Как только отрицательный заряд в нижней части облака становится достаточно большим, поток электронов устремляется к земле, когда он встречается с положительным зарядом, направленным от земли вверх, сильный электрический ток переносит положительный заряд в облако. Этот электрический ток известен как обратный ход. С земли это видно как яркую вспышку молнии.

"Поскольку это явление уникально, его часто путают с другими событиями, но датчики, называемые грозопеленгаторами, фиксируют даже слабые разряды. Поэтому с легкостью можно проверить, было ли такое явление на самом деле", - пишут специалисты.

По их наблюдениям, вечером 11 января ни один грозопеленгатор грозы не зафиксировал.

Напомним, что накануне в социальных сетях появились многочисленные видео с молниями посреди снегопада.