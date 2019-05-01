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Снимите это немедленно! Ани Лорак шокировала сеть чудаковатым образом

STYLERПерсоны    01.05.2019 - 09:12
Снимите это немедленно! Ани Лорак шокировала сеть чудаковатым образом
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак в нелепых штанах нарвалась на критику сети

Ани Лорак опубликовала в социальной сети снимок, на котором она позирует в странных штанах, что визуально добавляет ей существенного объема в бедрах. Соответствующую запись звезда обнародовала в Instagram.

В кадре Ани Лорак демонстрирует пышную фигуру, подчеркивая ее черным топом. А вот серые брюки в змеиный принт добавляют исполнительнице визуально лишние кило, что выглядит не совсем понятно.

Снимите это немедленно! Ани Лорак шокировала сеть чудаковатым образом  Фото: (instagram.com/anilorak)

Пользователи тут же принялись комментировать образ певицы. На этот раз макияж и прическа удовлетворили фанатов, однако штаны показались весьма странными:

  • Выглядишь нормально, но наряд не очень.
  • Брюки полнят.
  • Снимите это немедленно!
  • У меня скоро случится приступ от таких образов.
  • Такая же как и все. Разочаровали.
  • Брюки - плюс три размера в бедрах.
  • К Киркорову собралась?
  • Что с ногами?

Напомним, что Ани Лорак поздравили с новым этапом жизни. Есть предположение, что исполнительница в скором времени выходит замуж.

Ранее Ани Лорак заметили с бородатым мужчиной. Известно, что Ани Лорак и "таинственный незнакомец" исполнят совместную композицию "Сопрано" на концерте российского артиста в "Крокус Сити Холе".

Мы писали, что Ани Лорак зовут обратно в Украину. Некоторые подписчики певицы считают, что с приходом нового президента, Каролине будут открыты все двери на все концертные площадки страны. 

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