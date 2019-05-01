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Зніміть це негайно! Ані Лорак шокувала мережу дивакуватим лбразом

STYLERПерсони    01.05.2019 - 09:12
Зніміть це негайно! Ані Лорак шокувала мережу дивакуватим лбразом
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Ані Лорак у безглуздих штанях нарвалася на критику мережі

Ані Лорак опублікувала в соціальній мережі знімок, на якому вона позує в дивних штанях, що візуально додають їй істотного обсягу в стегнах. Відповідний запис зірка оприлюднила в Instagram.

В кадрі Ані Лорак демонструє пишну фігуру, підкреслюючи її чорним топом. А ось сірі штани в зміїний принт додають виконавиці візуально зайві кіло, що виглядає не зовсім зрозуміло.

Зніміть це негайно! Ані Лорак шокувала мережу дивакуватим лбразом Фото: (instagram.com/anilorak)

Користувачі тут же взялися коментувати образ співачки. На цей раз макіяж та зачіска задовольнили фанатів, однак штани здалися досить дивними:

  • Виглядаєш нормально, але вбрання не дуже.
  • Штани повнять.
  • Зніміть це негайно!
  • У мене скоро трапиться напад від таких образів.
  • Така ж як і всі. Розчарували.
  • Брюки - плюс три розміри в стегнах.
  • До Кіркорову зібралася?
  • Що з ногами?

Нагадаємо, що Ані Лорак привітали з новим етапом життя. Є припущення, що виконавиця незабаром виходить заміж.

Раніше Ані Лорак помітили з бородатим чоловіком. Відомо, що Ані Лорак та "таємничий незнайомець" виконають спільну композицію "Сопрано" на концерті російського артиста у "Крокус Сіті Холі".

Ми писали, що Ані Лорак кличуть назад в Україну. Деякі підписники співачки вважають, що з приходом нового президента, Кароліні будуть відкриті всі двері на всі концертні майданчики країни.

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