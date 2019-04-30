Маленькая принцесса: Ани Лорак в кругу близких растрогала сеть

Ани Лорак умилила пользователей семейным снимком
Ани Лорак, которая нередко нарывается на жесткую критику, на этот раз растрогать семейным фото. Соответствующую запись певица опубликовала в социальной сети Instagram.
Артистка показала поклонникам снимок, лаконично подписав: "Family time!". На нем Ани Лорак позирует в Ганновере (Германия) с родными братьями.
Фото: (instagram.com/anilorak)
Поклонники мигом отреагировали и принялись комментировать увиденное. Фанам понравилась семья исполнительницы, однако некоторые снова подметили безвкусицу Лорак в стиле одежды:
Ранее Ани Лорак заметили с бородатым мужчиной. Известно, что Ани Лорак и "таинственный незнакомец" исполнят совместную композицию "Сопрано" на концерте российского артиста в "Крокус Сити Холе".
Мы писали, что Ани Лорак зовут обратно в Украину. Некоторые подписчики певицы считают, что с приходом нового президента Каролине будут открыты все двери на все концертные площадки страны.