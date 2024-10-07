Сніданок, як в ресторані: рецепт страви для чудового початку дня

Сендвіч з беконом та яйцем пашот

Для того, щоб приготувати сендвіч з беконом і яйцем, потрібні ці продукти:

бекон - 100 г;

хліб - 4 скибки;

яйця - 2 шт.;

олія - 1 ст. л.

Як готувати сендвіч з беконом та яйцем пашот

Найпростіший сендвіч з яйцем пашот можна приготувати з беконом або рибою. Щоб сендвіч був хрумкий, присмажте хліб на сухій пательні або в тостері.

Наріжте бекон на тонкі скибки та обсмажте до скоринки. Щоб зварити яйце пашот, радять скористатися лайфхаком з харчовою плівкою.

Для цього з плівки потрібно зробити мішечок, натягнувши її на склянку. Краще відрізати великий шматок плівки (як листок А4), щоб можна легко зав'язати краї.

Плівку потрібно змастити олією та розбити на неї яйце. Потім потрібно зв'язати краї плівки, щоб утворився мішечок. Яйця потрібно опустити в киплячу воду на 3 хвилини - після цього вони готові.

Щоб зібрати сендвіч, полийте тост голландським соусом, викладіть бекон та накрийте його другим тостом. Зверху викладіть по одному яйцю пашот та полийте рештою соусу.

Сендвіч з рибою та яйцем пашот

Для того, щоб приготувати сендвіч з рибою і яйцем, потрібні ці продукти:

солона риба - 75 г;

хліб - 4 скибки;

яйця - 2 шт.;

олія - 1 ст. л.

Як готувати сендвіч з рибою та яйцем пашот

Замість бекону можна використовувати солону рибу - і теж потрібно нарізати скибочками. Хліб підсмажте в тостері або на сухій пательні.

Приготуйте яйця пашот. Накрийте харчовою плівкою склянку, змастіть поверхню олією та розбийте плівку яйце. Зав'яжіть краї плівки, зробивши мішечок.

Опустіть яйця в киплячу воду та проваріть їх протягом 3 хвилин. Змастіть тост голландським соусом, викладіть рибу, після чого накрийте другим тостом.

Викладіть на сендвіч з рибою яйце пашот та полийте страву соусом.

Сендвіч крок-мадам

Щоб приготувати сендвіч крок-мадам, потрібні такі продукти:

хліб - 4 скибочки;

шинка - 60 г;

сир - 35-50 г;

яйця - 4 шт.;

гірчиця - до смаку

Як готувати сендвіч крок-мадам

На дві скибочки хліба рівномірно викладіть шинку. Натріть сир, присипте ним хліб з шинкою. Зверху викладіть по одній скибці хліба.

Збийте 2 яйця до однорідної консистенції. Обмокніть сендвіч в яйцях з кожного боку. Викладіть сендвічі на розігріту пательню і смажте до скоринки.

Посмажте яйця по черзі, а потім викладіть по одному на кожен сендвіч крок-мадам. Подавати такий сніданок радять з овочевим салатом.

Голландський соус

Щоб приготувати голландський соус на 4 сендвічі, треба ці продукти:

яйця - 5 шт.;

масло - 130 г;

лимонний сік - 1 ч. л.;

сіль - дрібка.

Як готувати голландський соус

Голландський соус вважається одним з головних соусів кухні Франції. Також це головний інгредієнт сендвічів.

Жовтки, які використовуються для соуса, потрібно відокремити від білків, посолити до смаку та збити. Вершкове масло необхідно розтопити на водяній бані.

Коли масло стан рідким, повільно влийте збиті жовтки, додавши лимонний сік. Помішуючи вінчиком соус, прогрійте масу протягом 3-4 хвилин.