Сніданок довголіття: 100-річна жінка розповіла, що їсть кожного ранку
Американці Маргарет Кемерон нещодавно виповнилось 100 років і вона розповіла про свій секрет довголіття. Жінка назвала продукт, який їсть кожного ранку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Що відомо про життя жінки
Маргарет Кемерон відзначила своє 100-річчя 25 січня в оточенні своїх друзів і родини. Жінка народилася в Іст-Енді Глазго в 1925 році, виросла в гамірній сім'ї зі своїми батьками, Джанет і Вільямом, і п'ятьма сестрами.
Пізніше вона одружилася, у пари було 5 дітей.
Маргарет вийшла на пенсію у віці 58 років, а через два роки приєдналася до танцювального клубу. Вона із задоволенням танцювала щотижня протягом тридцяти років і стала реєстратором клубу та членом комітету.
У вільний час Маргарет із родиною любить дивитися пантоміми, фільми в кіно та мюзикли.
Маргарет Кемерон з друзями та родиною (фото: mirror.co.uk)
В чому секрет довголіття
Коментуючи своє 100-річчя, Маргарет сказала: "Найкраще в цей день було побачити моїх правнуків. Я почуваюся чудово, і я не відчуваю себе на 100 - я все ще відчуваю себе такою ж молодою".
Ділячись порадою для молодого покоління, Маргарет сказала: "Не лізьте в борги!"
"Танці та каша на сніданок щоранку. Секрет довгого життя - це щастя і хороша сім'я", - прокоментувала жінка.
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