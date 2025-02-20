Сніданок довголіття: 100-річна жінка розповіла, що їсть кожного ранку

Американці Маргарет Кемерон нещодавно виповнилось 100 років і вона розповіла про свій секрет довголіття. Жінка назвала продукт, який їсть кожного ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Що відомо про життя жінки

Маргарет Кемерон відзначила своє 100-річчя 25 січня в оточенні своїх друзів і родини. Жінка народилася в Іст-Енді Глазго в 1925 році, виросла в гамірній сім'ї зі своїми батьками, Джанет і Вільямом, і п'ятьма сестрами.

Пізніше вона одружилася, у пари було 5 дітей.

Маргарет вийшла на пенсію у віці 58 років, а через два роки приєдналася до танцювального клубу. Вона із задоволенням танцювала щотижня протягом тридцяти років і стала реєстратором клубу та членом комітету.

У вільний час Маргарет із родиною любить дивитися пантоміми, фільми в кіно та мюзикли.

Маргарет Кемерон з друзями та родиною (фото: mirror.co.uk)

В чому секрет довголіття

Коментуючи своє 100-річчя, Маргарет сказала: "Найкраще в цей день було побачити моїх правнуків. Я почуваюся чудово, і я не відчуваю себе на 100 - я все ще відчуваю себе такою ж молодою".

Ділячись порадою для молодого покоління, Маргарет сказала: "Не лізьте в борги!"