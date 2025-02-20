Завтрак долголетия: 100-летняя женщина рассказала, что ест каждое утро
Американке Маргарет Кэмерон недавно исполнилось 100 лет и она рассказала о своем секрете долголетия. Женщина назвала продукт, который ест каждое утро
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Что известно о жизни женщины
Маргарет Кэмерон отметила свое 100-летие 25 января в окружении своих друзей и семьи. Женщина родилась в Ист-Энде Глазго в 1925 году, выросла в шумной семье со своими родителями, Джанет и Уильямом, и пятью сестрами.
Позже она вышла замуж, у пары было 5 детей.
Маргарет вышла на пенсию в возрасте 58 лет, а через два года присоединилась к танцевальному клубу. Она с удовольствием танцевала каждую неделю в течение тридцати лет и стала регистратором клуба и членом комитета.
В свободное время Маргарет с семьей любит смотреть пантомимы, фильмы в кино и мюзиклы.
Маргарет Кэмерон с друзьями и семьей (фото: mirror.co.uk)
В чем секрет долголетия
Комментируя свое 100-летие, Маргарет сказала: "Лучше всего в этот день было увидеть моих правнуков. Я чувствую себя прекрасно, и я не чувствую себя на 100 - я все еще чувствую себя такой же молодой".
Делясь советом для молодого поколения, Маргарет сказала: "Не лезьте в долги!"
"Танцы и каша на завтрак каждое утро. Секрет долгой жизни - это счастье и хорошая семья", - прокомментировала женщина.
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