Завтрак долголетия: 100-летняя женщина рассказала, что ест каждое утро

Американке Маргарет Кэмерон недавно исполнилось 100 лет и она рассказала о своем секрете долголетия. Женщина назвала продукт, который ест каждое утро

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Что известно о жизни женщины

Маргарет Кэмерон отметила свое 100-летие 25 января в окружении своих друзей и семьи. Женщина родилась в Ист-Энде Глазго в 1925 году, выросла в шумной семье со своими родителями, Джанет и Уильямом, и пятью сестрами.

Позже она вышла замуж, у пары было 5 детей.

Маргарет вышла на пенсию в возрасте 58 лет, а через два года присоединилась к танцевальному клубу. Она с удовольствием танцевала каждую неделю в течение тридцати лет и стала регистратором клуба и членом комитета.

В свободное время Маргарет с семьей любит смотреть пантомимы, фильмы в кино и мюзиклы.

Маргарет Кэмерон с друзьями и семьей (фото: mirror.co.uk)

В чем секрет долголетия

Комментируя свое 100-летие, Маргарет сказала: "Лучше всего в этот день было увидеть моих правнуков. Я чувствую себя прекрасно, и я не чувствую себя на 100 - я все еще чувствую себя такой же молодой".

Делясь советом для молодого поколения, Маргарет сказала: "Не лезьте в долги!"