Сніданок №1, який зміцнює серце та нормалізовує тиск

Що приготувати на сніданок

Високий кров’яний тиск може негативно вплинути на очі, мозок, нирки та серце. Окрім ліків, дотримання збалансованої дієти з помірною кількістю натрію є одним із найкращих способів знизити артеріальний тиск і ризик інших ускладнень зі здоров’ям.

Найкраще вранці їсти омлет з овочами.

Інгредієнти:

2 яйця

1/2 маленької броколі (розібрати на дрібні шматочки)

1/2 червоного болгарського перцю (порізати кубиками)

1 невеликий помідор (без шкірки, нарізати кубиками)

жменя шпинату або рукола

1 столова ложка нежирного молока (за бажанням)

оливкова олія extra virgin - 1 чайна ложка

спеції - чорний перець, куркума, трохи базиліку або орегано

без додавання солі (можна трішки лимонного соку для смаку)

Спочатку злегка збийте яйця з молоком, куркумою і чорним перцем. Далі на сковороді розігрійте оливкову олію на невеликому вогні.

Спочатку обсмажте броколі та болгарський перець 2-3 хвилини. Додайте кабачок і шпинат, ще трохи протушкуй (до м’якості).

Вилийте зверху яєчну суміш. Готуйте на повільному вогні під кришкою, поки омлет "схопиться".

В кінці посипте свіжим базиліком та додайте трохи лимонного соку.

Чому цей омлет корисний для зниження тиску

Відсутність солі

Зменшення споживання солі є ключовою частиною здорового харчування для зниження артеріального тиску. З часом постійне високе споживання натрію може спричинити звуження кровоносних судин, що призведе до підвищення артеріального тиску.

Найкращі способи контролювати споживання натрію - це уникати оброблених продуктів з високим вмістом натрію, не додавати сіль у їжу після її приготування та обмежувати кількість солі під час приготування. Замість цього вибирайте трави та спеції, щоб додати смаку без вмісту натрію.

Чудове джерело клітковини

Дослідження показують, що люди з високим кров’яним тиском, які дотримуються дієти з високим вмістом клітковини, мають нижчі показники артеріального тиску порівняно з тими, хто їсть менше клітковини.

Клітковина також підтримує більш здоровий і різноманітний мікробіом кишечника, що, у свою чергу, було пов’язано зі зменшенням запалення та зниженням кров’яного тиску. Все завдяки коротколанцюговим жирним кислотам, які виробляють корисні кишкові бактерії.

Хороше джерело калію

Калій є важливим мінералом, який може допомогти знизити артеріальний тиск, видаляючи надлишок натрію в сечі та розслабляючи кровоносні судини. Якщо у вас високий кров’яний тиск, то варто споживати від 3500 до 5000 мг калію на день, що перевищує рекомендацію від 2400 до 3600 мг для дорослих без високого кров’яного тиску.

Містить корисний для серця білок

Білок необхідної практично для всіх функцій організму. Споживання білка на сніданок є ключовим для того, щоб залишатися бадьорим і ситим протягом усього ранку.

Яйця - відмінний білковий варіант на сніданок. Окрім білка, вони містять багато необхідних поживних речовин, у тому числі важливі для здоров’я серця, такі як холін, вітамін D і вітаміни групи B.

Поради для покращення артеріального тиску

Рухайтеся

Фізична активність, включаючи аеробні та силові вправи, може знизити артеріальний тиск.

Дослідження показують, що 30-хвилинна аеробна активність принаймні три дні на тиждень і 30-хвилинні силові тренування протягом принаймні двох-трьох днів на тиждень можуть знизити загальний артеріальний тиск на 5 мм рт.ст.

Уникайте куріння

Куріння підвищує артеріальний тиск і пошкоджує кровоносні судини, значно збільшуючи ризик серцевого нападу та інсульту.

Керуйте стресом

Стрес є ще одним винуватцем високого кров'яного тиску. Глибокі дихальні вправи, медитація та йога є прикладами діяльності, яка може допомогти впоратися зі стресом і знизити артеріальний тиск.

Дотримуйтесь дієти DASH

Дієта DASH - це схема харчування, розроблена спеціально для людей з високим кров’яним тиском. Окрім обмеження споживання натрію, дієта наголошує на споживанні різноманітних овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, риби, птиці, бобів, горіхів, рослинної олії та знежирених або знежирених молочних продуктів.