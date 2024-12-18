Кардіолог пояснив, чи завжди болить голова при високому тиску

Підвищений артеріальний тиск інколи супроводжується головним болем, але не завжди. Такий стан може ніяк не проявляти себе, тому важливо вчасно зреагувати на інші симптоми.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які показники свідчать про високий тиск та як його можна нормалізувати.

Чи завжди головний біль свідчить про високий тиск

За словами кардіолога Олега Миронюка, головний біль не завжди є ознакою високого тиску. Так як і високий тиск не завжди може супроводжуватись головним болем.

Навіть якщо людина ніяк не відчуває високий тиск, то все одно його потрібно знижувати та нормалізовувати.

Важливо знати, чим вищий тиск, тим вищий ризик серцево-судинних захворювань незалежно від того чи людина відчуває якісь симптоми.

Ознаки високого тиску

Артеріальна гіпертензія - медичний термін, який означає, що кров надміру тисне на стінки артерій ізсередини. Нормальним вважають систолічний (верхній) тиск менше 120 і діастолічний (нижній) тиск менше 80 мм рт. ст.

Артеріальну гіпертензію діагностують у разі постійного підвищенні рівня артеріального тиску:

більше 140 мм рт. ст. (систолічний АТ)

більше 90 мм рт. ст. (діастолічний АТ)

появи головного білю (найчастіше в потиличній частині)

періодичний шум у вухах, потемніння в очах та запаморочення

біль у ділянці серця

прискорене серцебиття у спокійному стані

відчуття задухи

Підвищений артеріальний тиск без належного лікування може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової чи серцевої недостатності, погіршення зору та інших ускладнень.

Як знизити тиск

Гаряча ванна для ніг

Якщо тиск підвищено, можна наповнити тазик гарячою водою та занурити ноги на 10 хвилин. Таким чином розширюються судини кінцівок, до них приливає кров, і тиск знижується.

Глибокі вдихи

Повільне глибоке діафрагмальне дихання протягом 5 хвилин допомагає збити артеріальний тиск. Завдяки включенню внутрішньої системи регуляції через нервову систему вдається знизити рівень стресу, який у більшості випадків є причиною підвищення тиску.

Техніка виконання:

спочатку розслабтеся та заплющіть очі

покладіть одну руку на область грудей, а другу на живіт

рахуючи до 5, зробіть глибокий вдих животом і затримайте дихання на 8-10 секунд

виконуйте вправу протягом 3-5 хвилин

Ця практика дозволяє збільшити приплив крові до всіх тканин, внаслідок чого тиск у судинах знизиться.

Трав'яний чай

Чаї з м'яти, меліси або валеріани мають м'який заспокійливий ефект і можуть допомогти знизити тиск. При високому тиску заваріть чай та випийте його невеликими ковтками.