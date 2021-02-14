Снежный коллапс в Крыму нарушил планы оккупантов: заблокирована важная стройка

Среди проблем, к которым привела непогода также отсутствие возможности выполнения строительных работ. Ранее мы писали, что российские оккупанты в Крыму решили построить собственный водовод и водозабор. По предварительным данным, запуск работы предприятия должен состояться в апреле 2021, а ввод объекта в эксплуатацию в августе текущего года. Но сейчас стало известно, что на фоне непогоды сроки сдачи нового элемента системы водоснабжения могут перенестись.

"Ввиду объективных причин приняли решение привлечь дополнительную организацию и увеличить количество рабочих, чтобы завершить объект в установленные сроки", – сообщил подконтрольный России глава министерства Михаил Храмов.

Стоит также отметить, что снегопады в Крыму стали причиной задержки более чем 20 рейсов на вылет и прилет.

В Крыму действует штормовое предупреждение о морозе и снегопадах. До 18 февраля температура воздуха ожидается на 7-8 градусов ниже климатической нормы.