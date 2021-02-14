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Сніговий колапс в Криму порушив плани окупантів: заблоковано важливе будівництво

Автор: Анна Кисельова

На Кримському півострові складні погодні умови призвели до низки проблем з інфраструктурою. Постраждали не тільки водії, яким довелося шукати свої автомобілі в заметах, але і найбільші стратегічно важливі підприємства для постачання населення водними ресурсами. Повідомляється, що на тлі сильних снігопадів виникли проблеми з доступом до території будівництва Бештерек-Зуйського водоводу та водозабору.

Про це повідомляє пресслужба російського міністерства будівництва та архітектури Криму.

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Серед проблем, до яких призвела негода також відсутність можливості виконання будівельних робіт. Раніше ми писали, що російські окупанти в Криму вирішили побудувати власний водогін та водозабір. За попередніми даними, запуск роботи Бештерек-Зуйського підприємства має відбутися у квітні 2021, а введення об'єкта в експлуатацію в серпні поточного року. Але зараз стало відомо, що на тлі негоди терміни здачі нового елемента системи водопостачання можуть перенестися.

"З об'єктивних причин прийняли рішення залучити додаткову організацію та збільшити кількість робочих, щоб завершити об'єкт у встановлені терміни", – повідомив підконтрольний Росії глава міністерства Михайло Храмів.

Варто також відзначити, що снігопади в Криму стали причиною затримки більш ніж 20 рейсів на виліт і приліт.

У Криму діє штормове попередження про мороз та снігопади. До 18 лютого температура повітря очікується на 7-8 градусів нижче кліматичної норми.

Як ми раніше писали, у Криму пересохло водосховище, яке забезпечувало жителів Сімферополя водою.

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