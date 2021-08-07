"Снежный" град под Одессой переполошил украинцев: какие еще сюрпризы готовит погода (видео)

На кадрах видно, что белое покрывало накрыло трассу и обочины, а сами водители позируют на фоне неожиданного "снега".

Кроме того, льдинки с неба при температуре воздуха вышео +20 градусов довольно быстро растаяли, и из-за обилия такого выпавшего града образовались большие лужи - словно мелкие озера.

Видео: на трассе Одесса - Николаев 7 августа выпал мелкий град, похожий на снег

Видео: "снежный" град 7 августа шокировал водителей на трассе Одесса - Николаев

Видео: движение авто было затруднено из-за града, похожего на снег 7 августа

"Снежный" сюрприз привел к затруднению движения на трассе. Кроме того, дорогу блокировали также ветви и деревья, вырванные из-за сильного ветра накануне.

В сети появилась масса публикаций об августовском "снеге" в южных регионах, и украинцы принялись живо обсуждать, какие еще фокусы готовит погода.

На трассе Одесса - Николаев 7 августа выпал мелкий град, похожий на снег (фото: t.me / "ХО" / Odessa Info / facebook.com)

Сегодня ранее в Одесской области ухудшилась погода, и прошел сильный ливень ближе к Николаевской области, да и в сам Николаев, как пишут в горожане в интернете, тоже заливало дождем, а также выпал град.

Отметим, что перед этим синоптики Укргидрометцентра сделали предупреждение об ухудшении погоды в половине областей, и объявили на 7 августа штормовое предупреждение. Так, непогода - в отдельных районах град и шквалы - ожидаются сегодня в центральных, восточных и южных регионах.