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Ночью в Украине прогнозируют грозы и шквалы: где объявлено штормовое предупреждение

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Суббота 07 августа 2021 14:37
Ночью в Украине прогнозируют грозы и шквалы: где объявлено штормовое предупреждение Фото: в Украине на ночь объявили штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ухудшение погоды прогнозируют с полуночи до 9 утра 8 августа. Грозы, местами шквалы 15-20 м/с прогнозируют в следующих областях:

  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Луганской,
  • Донецкой,
  • Днепропетровской,
  • Запорожской.

Там объявлен и уровень опасности, желтый.

8 августа в восточных, Сумской и Черновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ночью в Украине прогнозируют грозы и шквалы: где объявлено штормовое предупреждение

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