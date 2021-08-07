Ночью в Украине прогнозируют грозы и шквалы: где объявлено штормовое предупреждение
Фото: в Украине на ночь объявили штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Ухудшение погоды прогнозируют с полуночи до 9 утра 8 августа. Грозы, местами шквалы 15-20 м/с прогнозируют в следующих областях:
- Сумской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Луганской,
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Запорожской.
Там объявлен и уровень опасности, желтый.
8 августа в восточных, Сумской и Черновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.