"Сніговий" град під Одесою переполошив українців: які ще сюрпризи готує погода (відео)

На кадрах видно, що біле покривало накрило трасу і узбіччя, а самі водії позують на тлі несподіваного "снігу".

Крім того, крижинки з неба при температурі повітря вище +20 градусів досить швидко розтанули, і через велику кількість такого випав граду утворилися великі калюжі - наче дрібні озера.

Відео: на трасі Одеса - Миколаїв 7 серпня випав дрібний град, схожий на сніг

Відео: "сніговий" град 7 серпня шокував водіїв на трасі Одеса - Миколаїв

Відео: рух авто було ускладнено через град, схожий на сніг 7 серпня

"Сніговий" сюрприз призвів до утруднення руху на трасі. Крім того, дорогу блокували також гілки і дерева, вирвані через сильний вітер напередодні.

У мережі з'явилася маса публікацій про серпневий "сніг" в південних регіонах, і українці почали жваво обговорювати, які ще фокуси готує погода.

На трасі Одеса - Миколаїв 7 серпня випав дрібний град, схожий на сніг (фото: t.me / " ХО " / Odessa Info / facebook.com)

Сьогодні раніше в Одеській області погіршилася погода, і пройшла сильна злива ближче до Миколаївської області, та й в сам Миколаїв, як пишуть містяни в інтернеті, теж заливало дощем, а також випав град.

Зазначимо, що перед цим синоптики Укргідрометцентру зробили попередження про погіршення погоди в половині областей, і оголосили на 7 серпня штормове попередження. Так, негода - в окремих районах град і шквали - очікуються сьогодні в центральних, східних і південних регіонах.