Снежная буря под Одессой: видео и фото спасения украинцев из снежных ловушек

Из-за сильных снегопадов под Одессой были перекрыты некоторые дороги, а на трассе М05 Одесса - Киев в снежную ловушку попал автобус с пассажирами.

Транспорт застрял в сугробах и не мог самостоятельно выехать. Об этом 28 января передали в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Инцидент произошел в районе поселка Знаменка в Ивановском районе.

Застрявший автобус с 18 людьми внутри заметили правоохранители при обследовании дороги. На место сразу же оправились спасатели.

"Поэтому, благодаря быстрым и слаженным действиям инспекторов полиции и спасателей, из снежной ловушки эвакуировали 18 человек и подвезли горючее для автобуса", - говорится в сообщении.

Также полицейские рассказали, что с помощью техники ведутся работы по расчистке проезжей части дороги от снежных заносов. Сам автобус удалось вытащить из сугробов с помощью спецтехники.

Видео: Под Одессой спасатели вытащили застрявший в сугробах автобус с 18 пассажирами

Как сообщили в пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области, всего сегодня спасатели предоставили помощь около тысячи гражданам, в том числе и 13 детям, которые из-за снежной непогоды застряли на разных участках автодорог.

"Для оказания помощи людям, которые высвободились из снежных заносов, работает 2 стационарных, 1 передвижной пункт обогрева и пункт питания на 306 км. автодороги Одесса - Киев. Продолжаются работы по распиловке и уборке поваленных деревьев с проезжей части и придомовых территорий, откачке воды из помещений граждан", - рассказали спасатели.

Видео: Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Одесской области

Также стало известно, что сотрудники ГСЧС доставили роженицу в роддом Раздельнянского районной центральной больницы. Женщина не могла самостоятельно добраться до здания из-за сложных погодных условий.

Позже вечером в ГСЧС заявили, что спасатели продолжают помогать гражданам, которые стали заложниками непогоды.

Одесские спасатели ликвидируют последствия снежной бури (фото: facebook.com/DSNSODE)

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине некоторые населенные пункты могут остаться без света и транспорта.