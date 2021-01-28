Снігова буря під Одесою: відео та фото порятунку українців зі снігових пасток

Через сильні снігопади під Одесою були перекриті деякі дороги, а на трасі М05 Одеса - Київ у снігову пастку потрапив автобус з пасажирами.

Транспорт застряг у заметах і не міг самостійно виїхати. Про це 28 січня передали у прес-службі патрульної поліції Одеської області.

Інцидент стався в районі селища Знам'янка в Іванівському районі.

Автобус з 18 людьми всередині, що застряг, помітили правоохоронці при обстеженні дороги. На місце одразу ж вирушили рятувальники.

"Тому, завдяки швидким та злагодженим діям інспекторів поліції та рятувальників, зі сніжної пастки евакуювали 18 осіб і підвезли пальне для автобуса", - йдеться в повідомленні.

Також поліцейські розповіли, що за допомогою техніки ведуться роботи по розчищенню проїжджої частини дороги від снігових заметів. Сам автобус вдалося витягнути зі снігових заметів за допомогою спецтехніки.

Відео: Під Одесою рятувальники витягли автобус з 18 пасажирами, що застряг у заметах

Як повідомили у прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області, сьогодні рятувальники надали допомогу близько тисячі громадянам, в тому числі й 13 дітям, які через сніжної негоди застрягли на різних ділянках автодоріг.

"Для надання допомоги людям, які вивільнились з снігових заметів працює 2 стаціонарних, 1 пересувний пункт обігріву та пункт харчування на 306 км. автошляху Одеса - Київ.Тривають роботи по розпилюванню та прибиранню повалених дерев з проїжджої частини та придомових територій, відкачуванню води з помешкань громадян", - розповіли рятувальники.

Відео: Рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Одеській області

Також стало відомо, що співробітники ДСНС доставили породіллю в пологовий будинок Роздільнянської районної центральної лікарні. Жінка не могла самостійно дістатися до будівлі через складні погодні умови.

Пізніше ввечері в ДСНС заявили, що рятувальники продовжують допомагати громадянам, які стали заручниками негоди.

Одеські рятувальники ліквідовують наслідки снігової бурі (фото: facebook.com/DSNSODE)

Раніше повідомлялося, що через негоду в Україні деякі населені пункти можуть залишитися без світла та транспорту.