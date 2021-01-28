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Перекрытые дороги и отмененные рейсы: Одесса страдает от снегопадов

Одесса, Четверг 28 января 2021 16:51
Перекрытые дороги и отмененные рейсы: Одесса страдает от снегопадов
Фото: автомобиль (facebook.com/odesapolice)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 28 января, из-за снегопадов в Одессе отменили некоторые международные авиарейсы. Один рейс был перенаправлен в аэропорт "Борисполь".

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта "Одесса".

Так, были отменены рейсы Одесса-Варшава, Одесса-Киев, Одесса-Стамбул.

Самолет из Шарм-эль-Шейха не смог приземлиться в одесском аэропорту, поэтому он был перенаправлен в "Борисполь".

Однако снегопад не помешал приземлиться в Одесском аэропорту самолетам из Стамбула и Борисполя. Сегодня в Одессу планируют прилететь еще два рейса.

Перекрытые дороги и отмененные рейсы: Одесса страдает от снегопадов

Кроме того, на трассе М05 Одесса - Киев временно запрещено движение легкового транспорта. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог. При этом патрульная полиция сообщает, что трасса закрыта и для грузовых, и для легковых машин.

В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что за последние два дня одесские спасатели помогли вытащить из снежных заносов 385 транспортных средств и оказали помощь 995 людям, в том числе 13 детям. Всего спасателей вызывали 63 раза.

Также на данный момент в Одесской области продолжают работать два стационарных и один передвижной пункт обогрева и пункт питания на 306-м километре автодороги Одесса-Киев.

Фото: непогода в Одессе (facebook.com/odesapolice, t.me/dsns_telegram)

Напомним, из-за сильных снегопадов в Одесской и Николаевской областях на дорогах государственного и местного значения ограничено движение транспорта, а к 8 населенных пунктов и вовсе отсутствует проезд.

Кроме того, из-за непогоды в Украине некоторые населенные пункты могут остаться без света и транспорта.

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